Aún no apagan la llama del amor

Hay parejas que deciden darle otra oportunidad al amor e intentar hacer las cosas mejor, una de ellas es la del cantante canadiense The Weeknd y la modelo estadounidense Bella Hadid. Según medios internacionales, la pareja estuvo muy cariñosa durante un festival de Coachella, en el que beso a beso demostraron que el pasado ya está olvidado y que la llama del amor nunca se apagó, pese a que el cantante tuvo una relación con Selena Gómez. “Pasaron toda la noche juntos y se marcharon juntos. Bella parecía realmente feliz”, dijo uno de los asistentes del festival, quien aseguró verlos y agregó que la pareja no trató de esconder nada. En el pasado, The Weeknd y Hadid estuvieron saliendo durante más de un año; sin embargo, la relación terminó porque los dos tenían problemas saturadas las agendas y tenían compromisos que cumplir. “Ella está muy triste por esto, porque The Weeknd es el amor de su vida”, comentó una fuente cercana a la pareja en ese momento. Hoy el futuro parece brillarles y sonreírles.

