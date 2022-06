Austin Butler, el nuevo rostro de Elvis

Después de debutar en la 75.ª edición del Festival de Cine de Cannes, "Elvis", fue ovacionada de pie y ha generado buenas críticas y grandes expectativas antes de su estreno el próximo 14 de julio, por la formidable interpretación de Austin Butler como Elvis Presley, comparando su trabajo con Taron Eggerton como Elton John en "Rocketman" (2020) o la de Rami Malek como Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" (2018).

En 2019, Austin Butler fue seleccionado para interpretar a Elvis Presley en el drama biográfico dirigido por Baz Luhrmann, que explora la vida del cantante desde sus comienzos en la música hasta su ascenso a la fama sin precedentes, profundizando en la compleja relación que tuvo con su manager el "Coronel" Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, así como el papel de su mujer Priscilla Presley (Olivia DeJong) en la vida del artista.

Nacido el 17 de agosto de 1991 en California, Estados Unidos, Austin Butler comenzó a actuar profesionalmente en 2005 cuando aún era adolescente, apareciendo en varios episodios de series de televisión como "Ned's Declassified School Survival Guide", "Zoey 101" y "iCarly" de Nickelodeon; y en "Wizards of Waverly Place", "Hannah Montana" y "Jonas L.A." de Disney Channel.

En 2008, Butler consiguió un papel principal en la cuarta temporada de la serie de Nickelodeon "Zoey 101" interpretando a James Garrett, el interés amoroso del personaje principal de Jamie Lynn Spears, Zoey. Al año siguiente, llegó su primer papel para una película, coprotagonizando la comedia familiar "Aliens in the Attic" (2009), junto a Ashley Tisdale y Carter Jenkins.

Luego le siguieron, personajes secundarios en las series "Life Unexpected" en 2010 y "Switched at Birth" en 2011. Ese mismo año volvió a compartir protagonismo con Tisdale en el propio spin-off de su personaje de High School Musical, "Sharpay's Fabulous Adventure", como Peyton Leverett.

En 2013, Butler consiguió su primer protagónico en una serie, como Sebastian Kydd, el primer amor de Carrie Bradshaw interpretada por Anna Sophia Robb, en la precuela de "Sex and the City", "The Carrie Diaries" de la cadena The CW, basada en la novela homónima de Candace Bushnell.

TRAYECTORIA

Cine

“Elvis” (2022)

“Once Upon a Time in Hollywood” (2019)

“Dead don't die” (2019) “Dude” (2018)

“Yoga Hosers” (2016)

“The Intruders” (2015)

“Sharpay's Fabulous Adventure” (2011)

“Aliens in the Attic” (2009)

Televisión

“The Shannara Chronicles” (2016)

“The Carrie Diaries” (2013)

“Zoey 101” Temporada 4 (2008)

Teatro

“The Iceman Cometh” de Broadway (2018)

En 2014 se unió con un papel recurrente a la tercera temporada del drama criminal de superhéroes, "Arrow", serie basada en el personaje del universo de DC Comics, Green Arrow. También, coprotagonizó la película de suspenso "The Intruders" (2015) junto a Miranda Cosgrove y Donal Logue.

Su segundo papel protagónico vino con la serie de fantasía de MTV "The Shannara Chronicles" (2016), como Wil Ohmsford, un semielfo último de la línea de sangre de la antigua familia Shannara, destinado a salvar las Cuatro Tierras de los demonios.

Se unió al reparto de las comedias de terror "Yoga Hosers" (2016), protagonizada por Harley Quinn Smith, Lily-Rose Depp y Johnny Depp; y "The Dead Don't Die" (2019), película que incluyó un reparto de estrellas como Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Selena Gomez, entre otras.

Hizo su debut en Broadway interpretando a Don Parritt, personaje de la legendaria obra de teatro "The Iceman Cometh" en su producción de 2018, en la que actuó junto a Denzel Washington.

Su último trabajo destacado fue en la película ganadora del Óscar "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, en la apareció como Charles "Tex" Watson, miembro de la llamada "Familia Manson", responsables del asesinato de la actriz y modelo estadounidense Sharon Tate, un evento que Tarantino reinventó dentro de la película.

ROMANCES

Actualmente, Austin Butler tiene una relación con la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford. Anteriormente, mantuvo una relación de casi diez años con la actriz Vannessa Hudgens, desde septiembre de 2011 hasta su separación en el año 2020.

5 apariciones especiales en la tv

Austin Butler debutó como actor en estas series de televisión que alcanzaron el éxito entre los adolescentes de la época.

Hannah Montana. Austin Butler apareció en el episodio siete de la segunda temporada de Hannah Montana: "El novio de mi mejor amiga", como Derek, la cita a ciegas que Lilly le organiza a Miley. iCarly. Austin Butler apareció en el cuarto episodio de la primera temporada de iCarly titulado “iLike Jake”, como el apuesto Jake por quien casi todas las chicas están enamoradas, entre ellas Carly. Los hechiceros de Waverly Place. En la temporada tres de los “Hechiceros de Waverly Place”, Butler aparece en el episodio 10 “Positive Alex”, en el que interpretó a George, un chico con el que Alex Russo (Selena Gomez) está interesada en ir al baile. Jonas L.A. Formó parte de la segunda temporada de la serie sobre los Jonas Brothers de Disney Channel, “Jonas L.A.”, actuando en los episodios “House Party” y “Back to the Beach” como el personaje Stone. Arrow. En 2014, se unió al elenco de la tercera temporada de “Arrow” con un personaje recurrente llamado Chase, un DJ e interés amoroso del personaje de Willa Holland, Thea Queen.