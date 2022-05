“Avatar: The Way of Water” lanza su primer avance [+TRAILER]

“Avatar: The Way of Water” se desarrolla más de 10 años después de los eventos de “Avatar” (2009), película que mantiene el récord como la más taquillera de la historia.

Según cuenta la sinopsis, “Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deberán abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece”.



En el teaser apenas se muestran detalles sobre la trama, pero supone un impresionante realismo, en especial los paisajes y las secuencias submarinas que indican las nuevas aventuras de los Na'vi en Pandora.

@Disney

@Disney

James Cameron continúa como director y productor junto a Jon Landau, y al reparto vuelven Sam Worthington como Jake Sully, Zoe Saldana como Neytiri, Stephen Lang como el general Miles Quaritch, y la incorporación de Kate Winslet y Sigourney Weaver.

@Disney

“Avatar: The Way of Water” será la segunda entrega de la saga conformada por 5 películas.