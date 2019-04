"Avengers: Endgame": ¿cuántas escenas post-créditos tiene la última película de Marvel?

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Avengers 4 Endgame? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS. Poco más de tres horas fueron necesarias para contar el capítulo más grande del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). "Avengers: Endgame" llegó a los cines de todo el mundo con la historia más alucinante jamás contada, con los héroes de siempre, con la misma adrenalina, incluso con el ta clásico ‘cameo’ del recordado Stan Lee, pero sin uno de los elementos que ha caracterizado a este universo desde sus orígenes: las escenas post-créditos.

Y es que "Avengers: Endgame" no tiene ninguna escena post-créditos. Después de la victoria de los Avengers, y del universo en sí, sobre Thanos y su legión de seguidores, los créditos simplemente corren y corren, sin ningún premio al final.

Tradicionalmente, las escenas post-créditos han servido como un guiño a los próximos eventos del MCU y los fans de Marvel Studios esperaban que "Endgame" no fuera la excepción y que adelantara algo nuevo sobre "Spider-Man: Far From Home", anunciada como la última película de la Fase 3 del MCU, o que incluso fuera más allá y que aprovechara la incorporación de las propiedades de Fox para anunciar algo referente a los X-Men o a los Fantastic Four. Sin embargo, no hubo nada de nada, ninguna sorpresa. Al parecer, Marvel consideró que todas las revelaciones de la película han sido suficientes por ahora.

La primera escena post-créditos del MCU anunció en sí a este universo, cuando Nick Fury se introdujo a sí mismo en "Iron Man" (2008) con el Proyecto Avengers en mano. Desde entonces, cada película del MCU ha tenido algo más que decir después de su final, a excepción de "Endgame", la vigésimo segunda cinta de la franquicia, la que cortó esta tradición.

Como Marvel Studios aclaró en su momento que no habría ningún anuncio formal sobre los próximos pasos del MCU hasta después del estreno de "Spider-Man: Far From Home", tiene sentido que la compañía decidiera guardarse para los próximos meses, sabiendo que tras lo nuevo del ‘Hombre araña’ habría un tiempo sin ningún título del MCU en la pantalla grande.

Entonces, "Avengers: Endgame" no tiene escena post-créditos, pero sus más de 3 horas de acción cubren con creces esa ausencia. Por lo pronto habrá que esperar para conocer novedades sobre los superhéroes que sobrevivieron a la ofensiva de Thanos y para saber cuál será la próxima gran amenaza para el universo entero.

"Avengers: Endgame" ya está disponible en su idioma original, con subtítulos o doblada al español en los cines del mundo.

TRÁILER DE "AVENGERS: ENDGAME"

SINOPSIS DE "AVENGERS: ENDGAME"

“Tras los eventos devastadores de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas por culpa del 'Titán loco', Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedan, los Avengers deben reunirse una vez más para deshacer las acciones de Thanos y restaurar el orden del universo de una vez y para siempre, sin importar las consecuencias que pueda tener”.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE "AVENGERS: ENDGAME"?

Tras el estreno y conocer el desenlace de algunos 'vengadores', la crítica de cine ha dado su veredicto sobre la realización de los hermanos Russo para Marvel.

NEW YORK TIMES

"La película es un monumento a la adecuación. Es como una especie de piedra que descubrió cómo ser lo suficientemente bueno para un número de personas en el momento preciso".

HOLLYWOOD REPORTER

"'Avengers: Endgame' es, desde todos los puntos de vista, el final del camino para algunos personajes e historias, pero también la semilla de muchos vástagos que parecen haber sido plantadas en el camino. Espero verlos crecer [a los personajes] y multiplicarse en las próximas temporadas".

USA TODAY

"Las películas de Marvel han logrado encontrar una magia entrañable y agradable para el público en medio de estos divertidos y defectuosos personajes de cómics en la última década. 'Endgame' paga toda esa buena voluntad al permitirles hacer lo que mejor hacen en el escenario más grande".

THE GUARDIAN

"Como creación artificial, se puede decir que los 'Avengers' han triunfado y, como entretenimiento, han logrado ser invencibles".

VARIETY

"Entre las muchas frustraciones del famoso chasquido fue que nos robó a tantos grandes personajes -y millones de criaturas anónimas en toda la galaxia- sin opción de elegir. Endgame no es exactamente una repetición, es más, construye una conclusión infinitamente más satisfactoria".

"AVENGERS: ENDGAME" BATE RÉCORDS EN SU ESTRENO

Según las primeras estimaciones proporcionadas por Deadline, Variety y The Hollywood Reporter, en este primer día de estreno la película habría conseguido 107,2 millones de dólares en China.

Cabe mencionar que 'Infinity War' hizo 65 millones de dólares en China durante su primer día en cines. Es decir, ‘Endgame’ hizo alrededor de 65% más respecto a su predecesora.

Según las estimaciones, 'Avengers: Endgame' recaudará 521 millones de dólares solamente en China, convirtiéndose así en la película extranjera más taquillera de la historia de dicho país.

LAS 22 PELÍCULAS DEL MCU

Fase 1

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Capitán América: el primer vengador (2011)

The Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Capitán América: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Capitana Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LOS 'VENGADORES' TRAS "ENDGAME"?

Con el fin de "Endgame", Marvel cierra un ciclo de 22 películas que por una década estuvieron interconectadas. Tras el épico final, con las muertes conocidas, todos se preguntan qué viene en el MCU.

"Lo divertido de este final es que eventualmente podemos hacer un nuevo comienzo, así que sí, habrá un nuevo comienzo, pero en este momento se trata de la combinación de 22 películas. Eso es lo que nos tiene más emocionados", dijo Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, antes del estreno mundial de la última cinta.

Luego de estas declaraciones y tras ver "Avengers: Endgame" se podría especular que serpa el inicio de nuevas historias, como la inclusión de los Nuevos Vengadores o los Jóvenes Vengadores, las exitosas historias de cómics que podrían llegar a la pantalla grande.

¿QUÉ SIGNIFICA EL SONIDO ESCUCHADO AL FINAL DE “AVENGERS: ENDGAME”?

Horas después del estreno mundial de "Avengers: Engame" y de saber el desenlace de muchos de los superhéroes de Marvel; la cinta ha sido la más comentada en las redes sociales. Algunos fans se niegan a aceptar que la película no tenga los tradicionales post-créditos. al que la compañía los tenía acostumbrado. Incluso, los más atentos advirtieron que cuando el logotipo de Marvel Studios se levanta al final de todo, es acompañado por cierta nota de audio que puede interpretarse de muchas formas.

¿Qué se escucha al final de la película? Si bien no es una escena post-créditos, al menos sugiere que el MCU no ha terminado, que después de la Fase 3 habrá mucha más historia que contar.

No hay una versión oficial al respecto, pero lo que muchos han escuchado al final de los créditos es un golpe de metal contra metal, como si estuviera trabajando un herrero que moldea alguna pieza.

Este sonido haría referencia a la construcción del primer traje de Iron Man. Como "Endgame" marca el final de la carrera del colíder de los ‘Vengadores’, esta referencia tendría mucho sentido.

Otros fanáticos señalan que el sonido puede interpretarse como un “estamos trabajando” de Marvel Studios de cara a "Spider-Man: Far From Home", último episodio de la Fase 3 del MCU, y a la Fase 4 propiamente.