Avicii: Impactante video muestra su lucha por mantenerse despierto

La muerte de Avicii, uno de los DJ más famosos del mundo, sorprendió a todos sus aficionados. No obstante, el artista ya había tenido problemas de salud, los cuales habrían quedado en evidencia antes de la tragedia en cierto documental.

"Avicii: True Stories" es un documental donde se sigue la vida y trabajo de Tim Bergling (nombre real del músico). En un fragmento del video, compartido por Avicii en su cuenta Facebook hace unos meses, se aprecia al cantante un día después de visitar el hospital.

"Mi documental acaba de ser lanzado… Levan Tsikurishvili, quien es el director, me ha seguido por los últimos cuatro años, creo, cuatro o cinco años. Él ha tenido mucho material, tanto del estudio como del detrás de escenas en los conciertos, durante buenos y malos tiempos. Estoy muy emocionado. También estoy algo nervioso, pues (el video) es algo duro a veces. Es muy personal. Hay muchos altibajos", indicó por aquel entonces Avicii.

Llama la atención en el video que Avicii, quien habla con un integrante de su equipo sobre próximas entrevistas y presentaciones, cierra los ojos como si estuviera cansado. Eso se repite varias veces, como si él no tuviera fuerzas para mantenerlos abiertos.

En los últimos años Avicii fue internado varias veces en hospitales por pancreatitis aguda, la cual habría sido ocasionada por el consumo excesivo de alcohol. Eventualmente le extirparon el apéndice y la vesícula biliar y después anunció su retiro de los shows.

"Para mí, fue algo que debía hacer por mi salud. La escena no era para mí. No fueron los shows y no fue la música. La cosa que los rodeaba nunca fue algo natural para mí", contó el artista en 2016, año en que anunció su retiro.