Avicii, el famoso DJ, murió a los 28 años

El dj sueco Avicii, uno de los músicos de electrónica más populares en el mundo, murió este viernes a los 28 años de edad. La noticia fue confirmada por su representante, según informó el portal TMZ.

El artista falleció en Mascate, la capital portuaria de Omán, al suroeste de Asia. Los detalles sobre lo que produjo su deceso se desconocen hasta el momento.

Este fue el mensaje con el que el representante de Tim Bergling, nombre real del artista, confirmó la falta noticia:

"Es con profunda pena que confirmamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue hallado muerto el viernes por la tarde, hora local, en Mascate, Omán".

RETIRO Y VIAJES POR EL MUNDO

Considerado como uno de los líderes de la movida electrónica, Avicii sorprendió en 2016 cuando anunció su retiro de la música. Tenía apenas 26 años.

En su cuenta de Facebook, el artista dijo en aquel momento que tomó la decisión mientras conducía a través de Estados Unidos con amigos y el equipo técnico de su gira. Aseguró querer "mirar y reflexionar sobre las cosas desde un nuevo punto de vista".

"Realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer ese cambio con el que había estado luchando por un tiempo (...) Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", afirmó en aquella ocasión.

Tras ello, Avicii fue visto en diferentes partes del mundo como un mochilero. Incluso visitó América Latina.

Sin embargo, en 2017, regresó a la escena musical con un nuevo proyecto musical, el Ep “AVĪCI”. El mismo estaba compuesto por seis canciones y se estrenó el 10 de agosto del años pasado, en todas las plataformas digitales. No pasó mucho tiempo para que causara revuelo en la red.

Su última publicación en la cuenta de Instagram fue está: "Siempre está soleado en California", que data del 4 de abril pasado.

