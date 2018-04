Avicii: la millonaria herencia que deja el fallecido DJ sueco

Diez años fueron suficientes para que Avicii se convirtiera en una figura líder de la música electrónica y en uno de los artistas menores de 30 años más ricos del planeta.

Fallecido a los 28 años el viernes pasado en Mascate, Omán, el DJ sueco ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Una de ellas: ¿Quién o quiénes heredarán su fortuna?

Si hablamos de números: Avicii logró vender más de 11 millones de copias y sus videos en YouTube superan las 1.500 millones de reproducciones. Pero no era con discos que el artista genera sus mayores ingresos. Según el diario español "El Mundo", antes de anunciar su retiro en 2016 -con solo 26 años-, su caché por bolo rondaba los 250 mil euros.

En 2012, cuando iniciaba su carrera, la revista "Forbes" calculó que Avicii ganó 5,7 millones de euros. Al año siguiente, superó los 16 millones; mientras que para el 2014, cuando esa misma publicación lo consideraba el tercer DJ mejor pagado del mundo, tuvo ingresos anuales por 23 millones de euros.

En 2016, año en el que anunció su retiro, se calcula que Avicci tuvo ingresos por 12 millones de euros. Fue para esas fecha que el portal "Celebritynetworth" estimó que su fortuna rondaba los 70 millones de euros sin contar propiedades como una residencia en Hollywood Hills valorizada en 12,6 millones.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción "Levels", que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.

La trayectoria de Avicii incluye otros temas muy populares como "Hey Brother" y discos como "True" (2013) o "Stories" (2015).

El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales de todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en "A Sky Full of Stars", David Guetta en "Sunshine", Lenny Kravitz en "Superlove", Robbie Williams en "The Days" o Rita Ora en "Lonely Together".