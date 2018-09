Avril Lavigne vuelve con balada tras superar enfermedad mortal

La cantante Avril Lavigne lanzó hoy "Head Above Water", su esperado single de retorno a la música, tras 5 años de estar alejada de los estudios de grabación para superar la enfermedad de Lyme.

La compositora e intérprete canadiense apuesta por una balada donde habla sobre su experiencia padeciendo esta enfermedad: "Dios, mantén mi cabeza fuera del agua. No dejes que me ahogue".

Lavigne, de 33 años y que debutó como cantante en 2002 con su exitoso disco "Let Go", de donde se desprende "Complicated", señaló hace algunos días, en una carta para sus fanáticos, lo difícil que fue superar esta enfermedad.

"Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Me sentí como si me estuviera ahogando. Como si estuviera bajo el agua y solo tuviera que salir a tomar aire", señaló.

"Head Above Water", el primer single de su sexto álbum en estudio, está compuesto por Lavigne con Travis Clark del grupo We The Kings y Stephan Moccio, compositor y productor que en los últimos tiempos ha trabajado con The Weeknd, Miley Cyrus, Tove Lo, HAIM o James Blunt, entre otros.