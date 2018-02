Axl Rose: 56 años turbulentos

El cantante estadounidense William Bruce Rose Jr., mejor conocido como Axl Rose, cumple hoy 56 años, empañado por un pasado polémico con sus compañeros de Guns N’ Roses, escándalos sexuales y siendo uno de los mejores vocalistas de rock durante las últimas tres décadas.

Axl Rose nació el 6 de febrero de 1962 en Lafayette, una ciudad del estado de Indiana (Estados Unidos). Ahí comenzó su carrera musical tocando el piano dentro de la banda de su iglesia y, además, demostró no tener ningún interés en la educación escolar (a menudo solía escaparse de clases, se emborrachaba y generaba disturbios en la calle).

En plena adolescencia, Axl y sus amigos decidieron formar la banda Hollywood Rose, una agrupación en la que conoció a los músicos que conformarían un años después los Guns N’ Roses, en 1985.

Guns N’ Roses lanzó en 1986 su primer trabajo, el EP “Live ?!*@ Like a Suicide”. Luego, vino su álbum debut “Appetite for Destruction” en 1987. Le siguió “G N' R Lies”, “Use Your Illusion I”, “Use Your Illusion II”, “The Spaghetti Incident?” y “Chinese Democracy”.

Dentro de la agrupación las corrientes siempre se movieron de forma turbulenta, ya que las diferencias entre los integrantes provocaban idas y venidas. En 1991, incluso, Axl fue despedido por un día de la banda, debido a que no quiso cantar durante un show en Phoenix.

“La gente terminó insultándonos y arrojándonos cosas. Aguantamos en el escenario el tiempo estipulado y nos retiramos avergonzados, pensando seriamente en echar a Axl del grupo. Durante los años que estuvimos juntos, esa posibilidad apareció media docena de veces muy seriamente”, dijo Slash, luego que Axl no se presentara a un concierto en Arlington Theater de Santa Bárbara y les tocara improvisar en el escenario. Hechos similares ocurrieron muchas veces más.

Los demás integrantes de Guns N’ Roses no resistieron mucho y entre 1994 y 2001 desaparecieron de los escenarios. Se rumoró que Axl y Slash tenían grandes diferencias. Luego de unos años la banda regresó con una alineación diferente (sin Slash) y lanzó “Chinese Democracy”.

En 2015, gracias al apoyo de Paul Tollett, organizador del festival Coachella, Guns N’ Roses volvió a tener la alineación oficial. Además, hace unos días la banda anunció en su cuenta de Facebook que realizarán varios conciertos en Europa.