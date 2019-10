Ayudemos a Wilson

Wilson Alexander Juárez Hernández es joven artista con talento para el dibujo realista, vive en el Cantón Agua Zarca, departamento de Morazán. Su sueño es ser arquitecto y pide de tu ayuda para poder seguir creando arte.

En la actualidad, solamente ha logrado crear dibujos a base de lápiz y lapiceros debido a la limitación de sus recursos.

Con 24 años de edad, Wilson es un apasionado al arte en todo su esplendor, dibujante empírico y soñador de nacimiento, por su situación económica tuvo que dejar de lado los estudios para poder ayudar a su familia trabajando en diferentes labores; él busca la ayuda de todo buen salvadoreño para lograr cumplir su sueño.

¿Cómo aprendiste el arte de las luces y las sombras?

Pues empecé desde que estaba en primer grado, siempre estuve dibujando carritos. En la escuela siempre me daban los carteles para que se los hiciera y así… pero, desde hace un tiempo comencé a hacer trabajos más realistas. Después del trabajo, siempre andaba mi libreta y practicaba en los tiempos libres.

(El camino no ha sido fácil, asegura que como reza el dicho "la practica hace al maestro" y Wilson es muestra de ello. "Descarté muchísimos dibujos que no me quedaban bien; ¡ni yo sé cómo le he hecho para que me queden bien…!", dice entre una sonrisa tímida y llena de humildad.)

¿A parte de dibujar a qué más te dedicás?

Pues he trabajado en fincas, sé todo de la cosecha del café, las milpas y en construcción también he trabajado mucho descargando rastras también. Es decir que en lo que sea…

¿Qué es lo que necesitas en estos momentos?

Pues básicamente lo que necesito es apoyo, ahorita solamente estoy dibujado con lápiz y con lapicero… pero ¡imagínate si tuviera colores o pintura para poder hacer las cosas. Me quedarían mucho mejor!".

(Algo que distingue a este joven es su buena actitud a la vida, y sus ganas de seguir adelante a pesar de las adversidades)

¿Cuál es tu sueño?

¡Seguir estudiando! Cuando he trabajado en construcciones me ha gustado la arquitectura.

¿Por qué te gusta la arquitectura?

Me llama bastante la atención eso; siempre en las construcciones me han dado el trabajo de poner puntos y trabajitos así… Es fácil, aún en la casa también cuando hago algún trabajto, primero lo dibujo y después lo hago.

No todos tenemos las mismas oportunidades en la vida pero, este joven agradece a todos los que le han apoyado hasta este día con sus diferentes colaboraciones.

Si tu deseas colaborar con esta causa puedes escribir en todas las redes sociales de Invasión 51 y juntos lograr que Wilson logre sus sueños de convertirse en arquitecto.