Bad Bunny: La revelación del trap, hoy en El Salvador

El artista puertorriqueño Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del trap (subgénero musical del hip hop que data de la década de los noventa) en la actualidad, se presentará esta noche en El Salvador, en el CIFCO para deleitar a los amantes del género urbano con una gran cantidad de éxitos, los cuales han seducido las plataformas digitales y conquistado los primeros lugares de las listas musicales.

El artista, quien tiene como nombre real Benito Antonio Martínez Ocasio, debutó en la industria musical hace un año, luego de que “Diles” se convirtió en su primer éxito y le brindó la oportunidad de que otros exponentes del reguetón lo pusieran en su mira (hizo un remix del tema con Arcángel, Ozuna, Ñengo Flow y Farruko), impulsando su carrera en la cima del éxito.

“Trato de tomarlo con calma (su éxito), no es fácil de la noche a la mañana todo. Estamos haciendo las cosas diferentes. No paramos, no descansamos; todos los días estamos haciendo algo nuevo, todos los días estamos buscando la manera de llegarle al público y seguir avanzando con la música”, confesó el año pasado durante una entrevista con un medio de Estados Unidos.

El concierto que brindará el reguetonero en El Salvador es parte de “La nueva religión tour”, una gira con la que también tendrá presentaciones en Argentina, Honduras, Nicaragua, entre otros países de habla hispana.

Su mejor momento

Bad Bunny se encuentra en el mejor momento de su carrera musical y mucho de ello se lo debe a “Mayores”, una canción que trabajó con la artista estadounidense Becky G. El tema no solo obtuvo más de 1 billón de reproducciones en YouTube, sino que también fue la carta de presentación para que la música en la que participaba el puertorriqueño llegara al Billboard Hot 100.

La música del artista revelación del trap es muy potente y cargada de buenas rimas, una fórmula que ha venido perfeccionando en los últimos meses. “Chambea” quizá sea el ejemplo más claro de la intensidad que le ha inyectado Bad Bunny al género urbano. Sin embargo, en “Vuelve”, con Daddy Yankee, también se aprecia ese sonido que lo ha vuelto popular.

Tal como en sus comienzos, en los últimos meses se ha mantenido muy activo y no ha parado de lanzar nuevas canciones. La semana pasada publicó “Fantasía”, un tema en el que también canta Álex Sensation y que ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones en YouTube. Asimismo, el 14 de febrero estrenó “Amorfoda”. Con esa última producción Bad Bunny se sale de su zona de confort y el resultado es una bala antirromántica.

12

Canciones de su autoría ha lanzado Bad Bunny en su corta trayectoria artística.

23

Años tiene el artista. Estudió en la universidad, trabajó en un supermercado y luego debutó en la música.

4

Canciones ha lanzado en lo que va de 2018 (tres “featuring”) y tiene preparados otros lanzamientos para lo que resta del año.

1

Billón de reproducciones ha alcanzado, hasta el momento, el tema “Mayores”, en YouTube.

Nominaciones e inicios Bad Bunny obtuvo en su primer año dentro de la industria musical varios reconocimientos y nominaciones, algunas de ellas son por mejor canción urbana en los Latin Grammy, con “Si tu novio te deja sola”; artista revelación en los Premios Juventud, y mejor artista nuevo del año en los iHeartRadio Music Awards (el 11 de marzo se conocerá si resulta ganador). “Fue algo con lo que soñé siempre: poder trabajar con los grandes, tantos artistas que admiro desde pequeño. Crecí escuchando su música y soñando con algún día estar en la posición de ellos”, comentó durante una entrevista. Además, añadió que siempre trata de ser sincero con todo el mundo.

Nueva canción “Amorfoda”, así se titula la canción que lanzó Bad Bunny el 14 de febrero. Con el nuevo tema, el puertorriqueño pretende reinventarse, explorar la balada antirromántica y sobrepasar el éxito que consiguió con “Mayores”, de Becky G. Esta es la cuarta canción que estrena en lo que va del año, ya que anteriormente lanzó el “Baño”, con Enrique Iglesias, “Amantes de una noche”, con Natty Natasha, y “Fantasía”, con Álex Sensation. Además, hace pocos días, medios internacionales filtraron imágenes de “Ya no quiero amor”, el nuevo tema que lanzará con Maluma, De la Ghetto y que tiene emocionados a sus seguidores.