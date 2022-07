Bad Bunny y Rosalía en la playlist de verano de Barack Obama

Como es tradición, el expresidente estadounidense Barack Obama publicó las canciones favoritas de su playlist de verano de 2022, volviendo a sorprender a sus seguidores con sus gustos musicales.

“Saoko”, de la española Rosalía, y “Ojitos Lindos”, del puertorriqueño Bad Bunny junto a los colombianos de Bomba Estéreo, aparecen en la lista de este año.

"Cada año me emociona compartir mi playlist de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas. Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos", escribió Obama.

También agregó el tema “Tamagotchi”, del cantautor estadounidense de ascendencia mexicana, Omar Apollo.

En la playlist de 44 canciones aparecen el reciente lanzamiento de Beyoncé, "Break My Soul"; "Music for a Sushi Restaurant", de Harry Styles; “That’s Where I Am” de Maggie Rogers; “Too Good”, de Drake ft. Rihanna; “Die Hard”, de Kendrick Lamar; “Keep Looking Up”, de Kacey Musgraves, entre otras.

Además contiene clásicos como “Let's Go Crazy”, de Prince; “Save Me”, de Aretha Franklin; “Do I Move You”, de Nina Simone; y "Blue in Green", de Miles Davis.