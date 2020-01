Bajo el embrujo de Henry Cavill

¿Quién dijo que se iba a cansar de intentarlo? Henry Cavill pensó que tras algunos papeles de peso en Hollywood, finalmente había logrado esa inmortalidad en la memoria de muchos. Es un respetado artista para su generación, pero su talento quizás, jamás había sido valorado hasta que en "El hombre de acero" (2013) comenzó a demostrar de lo que era capaz, pero aún hacía falta.

Cavill en 2015 actuó en "El agente de C.I.P.O.L." y posteriormente también recibió elogios por su papel secundario en "Misión imposible:Fallout" donde se enfundó de un villano agente secreto. Ese último antagónico fue lo más cercano que estuvo al de un espía encubierto. Una vez aspiró a ser James Bond, pero fue rechazado por estar "regordete". ¡Increíble!

"Probablemente podría haberme preparado mejor. Recuerdo al director, Martin Campbell, diciendo: ‘Luces un poco regordete, Henry’. No sabía cómo entrenarme o qué dieta hacer. Y me alegra que Martin dijese algo, porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar", dijo el artista sobre la audición.

Con el peso de "Juego de tronos" sobre los hombros

Aquella crítica años más tarde jugaría a su favor. Sus músculos e indiscutible transformación interpretativa le abrieron las puertas para protagonizar la nueva serie de Netflix "The Witcher", donde caracteriza al galante brujo Geralt de Rivia.

Cavill, es un gran fan de los videojuegos de "The Witcher" y para él interpretar a un cazador de monstruos que es prácticamente un apestado en una sociedad, entre lo medieval y lo fantástico resultó fascinante, pero a la vez riesgoso. Estuvo a punto de quedarse ciego, por ejemplo.

"Mi oftalmóloga siempre me estaba diciendo: ‘No, no me importa. No me importa que tengas que rodar. Quítate los lentes de contacto porque empezarás a quedarte ciego después de un tiempo". Estaba seguro de que probablemente estaba siendo un poco más dramática de lo normal, porque tiendo a ser también un poco así. Y dije: "No, está bien. Podemos rodar un par de horas más". Y ella dijo: "No estaremos bien. Te los tienes que quitar ahora", recordó el actor británico.

La advertencia de su oftalmóloga era porque la serie se grabó en las Islas Canarias y se coló polvo de las rocas volcánicas de la isla en sus lentes de contacto. "Hay mucha roca volcánica en las Islas Canarias por lo que el aire puede volverse muy polvoso. Se metió polvo detrás de las lentes de contacto y mis ojos terminaron siendo arañados. Me dolían mucho."

Las actrices Anya Chalotra y Freya Allan ( en los personakes Yennefer de Vengerberg y Princesa Cirilla respectivamente) parten también como figuras destacadas del elenco de una producción cuya primera temporada cuenta con ocho episodios y está inspirada en la saga literaria del autor polaco Andrzej Sapkowski y finalmente llegó a la propuesta steaming con la dirección de Lauren S. Hissrich.

El éxito ha sido tal, que ya se confirmó el rodaje de la segunda temporada. "He estado disfrutando mi descanso navideño, quizá demasiado en algunos sentidos, pero ahora es el momento de volver al trabajo. La preproducción de la temporada 2 comienza dentro de muy poco", dijo Henry Cavill recientemente.

En varias entrevistas le han preguntado cómo ha sido llevar el peso de "superar" el rating que alcanzó "Juego de tronos". Pero esta presión, casi fantasma, lo tiene sin cuidado al igual que sus compañeros de reparto. La serie camina y engancha al espectador por si sola.

"Juego de Tronos", que se despidió el año pasado como absoluta reina de la fantasía épica tras ocho impresionantes temporadas que la convirtieron en la serie más premiada en la historia de los Emmy con 59 galardones en total.