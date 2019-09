Bale apoya elección de Robert Pattinson como Batman

Luego que se confirmara a Robert Pattinson como el nuevo Batman en la cinta de Matt Reeves, uno de los actores que anteriormente dio vida al héroe de Gotham se ha pronunciado la respecto y respaldó su elección.

En una reciente entrevista para Variety, Christian Bale, quien interpretó a Batman en la trilogía de películas de Christopher Nolan, se refirió a la decisión de que Robert Pattinson encarne al Caballero oscuro en la nueva película del hombre murciélago.

"Buena elección. Es interesante. Estoy seguro de que se le ocurrirá algo interesante", señaló Christian Bale sobre Robert Pattinson que saltó a la fama por sus papeles de vampiro en "Crepúsculo".

Bale no pudo evitar darle un consejo. "Oh, igual que para Ben (Affleck). Asegúrate de ser capaz de orinar por ti mismo. No te sientes como un superhéroe cuando no puedes orinar solo", precisó. El estreno de la película se espera sea en el 2021.