Bárbara Mori volvió para salvar vidas con su nuevo personaje

Bárbara Mori considera que para tener éxito en la vida, el trabajo y el amor se necesita saber negociar, pues de lo contrario se corre el riesgo de perder en alguno de estos apartados.

La actriz uruguaya considera que en la vida le ha ayudado saber negociar, pero también tener un carácter fuerte y saber siempre qué es lo que busca, porque confiesa que ella se da el lujo de elegir los proyectos en los que quiere estar.

“Es un hecho que para llegar lejos en esta vida hay que saber negociar y creo que los seres humanos nos la pasamos negociando, siempre manipulando la situación para lograr lo que necesitamos, es algo que todos hacemos en mayor o menor escala. Yo he aprendido a negociar porque esa es la manera en la que he podido obtener los papeles que me han interesado”, comentó a EL UNIVERSAL.

Uno de esos papeles por los que ha luchado Mori es "La negociadora", serie policiaca con la que regresa a la “televisión” tras casi seis años de ausencia.

En este show que hoy estrena por ClaroVideo Bárbara da vida a Eugenia, una mujer que se dedica a negociar secuestros, quien tiene que abrirse camino en un mundo dominado por hombres, a quienes tendrá que enfrentar para poder hacer lo que ama, salvar la vidas de personas que han sido privadas de su libertad.

Al igual que su personaje, Bárbara dice que a lo largo de su vida ha tenido que labrarse una carrera, a veces en contra de algunos hombres y en otras con la industria en general, pero la forma en la que es siempre le ha ayudado.

“Como actriz, siempre me he abierto las puertas con el carácter que tengo, con la valentía que me caracteriza y la fortaleza que me ha acompañado en mi vida, para abrirme las puertas no sólo en el mundo de los hombres sino en el mundo en general, porque es difícil encontrar un lugar donde sentirse cómodo”, expresó.

Al igual que ella lo ha hecho, la actriz celebra que las mujeres hablen, se levanten y ocupen lugares que antes eran más complicados para acceder.

“Las mujeres hoy estamos encontrando, venimos luchando desde hace mucho tiempo atrás por los derechos de igualdad, y creo se ha visto y se abren más las puertas para entrar en el mundo que sólo pertenecía a los hombres”, añadió.