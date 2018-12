Bardem y Hayek rodarán película de Sally Potter

Javier Bardem y Salma Hayek forman parte del reparto de la nueva película de la directora británica Sally Potter, cuya producción ha comenzado ya y se desarrollará en España y Estados Unidos, informó el medio especializado Deadline.

Junto a Bardem y Hayek figuran en el elenco de esta cinta, todavía sin título, los actores Elle Fanning, Chris Rock y Laura Linney.

La película sigue a un padre (Bardem) y una hija (Fanning) durante 24 extrañas horas en las que el hombre experimenta diferentes vidas paralelas que le llevan a lugares como México o Grecia.

La filmografía de la veterana realizadora Sally Potter incluye cintas como "Orlando" (1992) o "The Party" (2017).

Bardem ganó un óscar por "No Country for Old Men". Hayek estuvo nominada a uno por "Frida" (2002).