“‘Barry’ es muy espontáneo y eso lo hace especial”

Una comedia de peso pesado. El actor Anthony Carrigan resultó ser uno de los mayores descubrimientos de la serie “Barry”, que actualmente transmite su primera temporada en HBO. Tras su estreno, el éxito de audiencia llevó a los productores a confirmar el rodaje de una segunda entrega.

Carrigan, de 35 años, conversó a través de una llamada telefónica con Plus sobre los retos y lecciones que “Barry” ha traído en su profesión y vida personal. Confesó que sabía que este trabajo sería especial desde el primer momento en que leyó el argumento.

“Te contaré desde lo más sencillo. Comienzo por el guion, los creadores (Alec Berg, Bill Hader) lo habían escrito con tantos detalles que fue único. Luego, poder agregarle mi propia sazón, mi propia chispa y poder traer a la vida al personaje es fabuloso. Cuando estás en una escena a la vez no sabes qué más va a deparar. Esto es lo que realmente pasa cuando vives al personaje, pero también lo dejas fluir. Jamás sabes a totalidad qué pasará. Hay muchas sorpresas, la serie es muy espontánea y eso es lo que la hace tan especial”, expresó el intérprete originario de Boston.

Interpretar villanos probablemente no estaban en su lista de prioridades, pero a los 26 años tuvo que enfrentarse a una situación que lo llevó a reenfocar su carrera. A esta edad comenzó a padecer Alopecia Areata y en consecuencia perdió su cabello. Aunque tuvo miedo, con valentía siguió adelante y en Hollywood supo encontrar los papeles que buscaba. En “Barry”, caracteriza a Noho Hank, un mafioso checheno que constantemente persigue al protagonista para saldar cuentas. Pero antes, también grabó como Mist en “Flash” y fue el temido asesino Victor Zsasz en “Gotham”.

“Creo que siempre había estado esperando ser parte de una gran propuesta televisiva, pero me prometí —particularmente al ver que todo mi cabello se había caído— que haría algo realmente especial y me reté a crear cosas extraordinarias. He trabajado con gente tan generosa y es un sueño que se me ha cumplido de la manera más maravillosa”, continuó relatando.

La comedia oscura, según su sinopsis, trata sobre Barry, un sicario con depresión que es contratado para asesinar a un aspirante a actor. Cuando va en busca de cumplir su objetivo, casualmente llega a una clase de actuación y se siente atraído por el grupo, y es ahí donde decide cambiar repentinamente de carrera. Pero cuidado, no será tan fácil renunciar a su pasado criminal.

“Barry” se abastece de un reparto estelar que simplemente va cautivando al espectador en cada uno de los ocho capítulos de media hora que ofrece esta primera temporada. Bill Hader (como protagónico), Henry Winkler, Stephen Root y Sarah Goldberg son parte del elenco principal, y para Carrigan, trabajar al lado de nombres tan reconocidos también le dio un poco de vértigo.

“Honestamente, a veces te bloqueas al ver la gente con la que estás a punto de trabajar. Y te bloqueas en el sentido que tus ídolos son así de geniales tal y cómo lo imaginaste y esperabas que fueran. Estuve tan feliz de estar rodeado de un reparto que te aprecia y apoya. Bill Hader, Henry Winkler, en particular, fueron tan considerados y apasionados que te hace sentir afortunado. Es otro sueño hecho realidad”.