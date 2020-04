"Basta de esa práctica medieval de comer murciélagos": Paul McCartney

Paul McCartney pidió el cierre de todos los mercados mojados de China (mercado de comida al aire libre) al ser considerados causantes de la propagación mundial de la pandemia del coronavirus. El músico inglés de 77 años también ha calificado de "medieval" la práctica de comer murciélagos.

"Realmente espero que esto lleve al gobierno chino a decir 'Ok, tenemos que ser súper higiénicos por aquí'. Afrontémoslo, es un poco medieval comer murciélagos", planteó McCartney en una entrevista en The Howard Stern Show en SiriusXM.

La mención a los murciélagos toma como referencia la teoría de que el coronavirus pasó a los humanos desde un murciélago en un mercado mojado de Wuhan (China).

Por eso, el músico centra sus críticas en ese tipo de establecimientos, tan populares en Asia, que desea ver cerrados: "No es una estúpida idea, es una muy buena idea". "No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios. Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará", remarca el Beatle, agregando: "Quien sea responsable de esto está en guerra con el mundo y con sí mismo".

McCartney, defensor de los derechos de los animales y notable vegetariano, comprende que estos mercados son tradicionales, pero agrega: "Entiendo que parte de esto es que la gente lo ha hecho siempre, así es como hacemos las cosas. Pero también hicimos la esclavitud para siempre. Hay que cambiar las cosas en algún momento", expresó.