“Basura” y “Asquerosa”: así le han dicho a Víctor Manuelle que es su canción con Farruko

Víctor Manuelle es acusado de promotor de la violencia contra las mujeres. Foto de Efe

El cantante puertorriqueño Víctor Manuelle ha recibido una gran cantidad de reclamos y una ola de insultos, que no puede parar en sus redes sociales, por la canción que publicó recientemente junto al reguetonero Farruko. El tema se titula “Amarte duro” y conserva los sonidos salseros que lo han caracterizado durante sus 25 años carrera.

“Me tienes enfermo como droga de usuario, tengo vicio de ti, comerte es necesario, a diario, te juro que no aguanto las ganas, y te voy a dar bien duro com Chris le daba a Rihanna”, dice Farruko en una parte casi al final de la canción, la cual ha generado que, incluso, la artista Ileana Mercedes Cabra Joglar se pronuncie y diga que “esas son las cosas que duelen” y que no las pueden permitir. “Por esto es que paramos, por esto es que seguimos luchando. Esto sigue pasando sin que nos demos ni cuenta”, dijo la artista, a través de su cuenta de Twitter.

Los seguidores de Manuelle en Instagram fueron más allá y, en un post luego de cantarla en los Billboard Latinos el jueves pasado, le dejaron muchas críticas. “Becerro no respetas a las mujeres”, “Este hombre ahora pasó a cantar canciones que promueven violencia de género”, “La violencia doméstica no es motivo de burla ni de metáforas absurdas”, “25 años de trayectoria que estás tirando a la basura, pedazo de suciedad. Que tristeza que seas parte de un grupo de machistas”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Pese a todos los comentarios, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado por la letra de su canción. Sin embargo, algo es claro: por ahora las críticas y los insultos no paran.