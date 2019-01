"Batman" cumple 80 años: expertos eligen versiones que marcaron época

Hubo épocas en que teníamos muy claro quiénes eran nuestros héroes. Tipos que no tenían dudas cuando llegaba el momento de inmolarse. Personajes con alma de samurái, que se sacrificaban por la humanidad en tiempos en que los bandos del bien y del mal estaban bien establecidos y todo parecía más sencillo. Hoy en día, sin embargo, los héroes se vuelven más complejos y sombríos, liberados de toda ingenuidad. Esperamos de ellos su sacrificio solo luego de una profunda reflexión.

En esos vaivenes morales se ha balanceado, durante 80 años, el hombre murciélago. Misterioso detective y azote del crimen organizado primero, estrella pop de la televisión sesentera luego, nuevamente oscurecido después, sus aventuras y estéticas han sido responsabilidad de muchos escritores y dibujantes asociados a su historia: su creador Bob Kane, por supuesto, y, sin orden alguno, Dennis O’Neil, Frank Miller, Neal Adams, David Mazzucchelli, Norman Breyfogle, John Buscema, Dick Giordano, Carmine Infantino, Marv Wolfman, Jim Aparo, Gene Colan, Paul Dini, Bruce Timm, Jim Starlin, Alan Davis o Andy Kubert. Todos ellos encargados de imaginar al más oscuro título de la DC Comics.

Es por ello que Batman evoca la nostalgia, pero también se erige como un ícono cultural absolutamente contemporáneo. En nuestra infancia, tiene que ver con la espera en los quioscos cada 15 días y las horas frente al flamante televisor a colores. A fines de los ochenta, recordamos los intentos de Tim Burton para devolverlo a sus orígenes góticos y del dibujante Frank Miller para hacerlo enfrentar un mundo hipócrita y corrupto, asumiendo la violencia de los filmes de acción de Harry el Sucio y de Bruce Lee. En los tiempos recientes, fue la trilogía filmada por Christopher Nolan la que consiguió reflejar en las historias de Batman la paranoia contemporánea.

En 80 años, desde que Bob Kane publicara en mayo de 1939 "El caso del sindicato químico", en el número 27 de la revista "Detective Comics", son muchas las generaciones que han sido testigos de la construcción del héroe en tiempos de caos: la muerte de sus padres, asesinados en un callejón oscuro, fue el profundo trauma que le motivó a dedicar su vida a una causa superior. Desde entonces, a través del dolor liberado, el héroe ha trascendido de diferentes formas. Los especialistas aquí convocados ensayan algunas de las más memorables e interesantes.

Un regalo de cumpleaños

En su año de aniversario, DC Comics ha preparado una serie de lanzamientos conmemorativos. Pero ninguno es más importante que la publicación de "Detective Comics: 80 Years of Batman, The Deluxe Edition", que compilará una antología de las mejores historias del hombre murciélago, destacando las primeras apariciones de personajes como Robin, Batwoman, Batiduente y Batichica, así como de villanos tan perturbadores como Dos Caras, El Acertijo, Clayface y Man-Bat. La publicación incluirá ensayos sobre el héroe a cargo de autores imprescindibles como Cory Doctorow, Neil Gaiman, Glen David Gold y Denny O’Neil.

"Estamos orgullosos de celebrar el impacto cultural de Batman con este lanzamiento especial y esperamos un año de conmemoración de este hito aniversario con admiradores de todo el mundo”, declararon los editores de DC Comics Dan DiDio y Jim Lee. "La popularidad perdurable de Batman en los últimos 80 años habla del atractivo multigeneracional del personaje".

Los homenajes empiezan a extenderse en el mundo. En Francia, el Festival de Cómic de Angouleme, una de las citas con el noveno arte más importantes de Europa que hoy cerró sus puertas, tuvo a Batman en el centro de las celebraciones. Una ambiciosa exposición estuvo apadrinada nada menos que por Frank Miller, el responsable del renacimiento del Caballero Oscuro.

Batman interpretado por Adam West (1966-1968)

DANI SALVATIERRA (Escritor)

"A los que vivimos nuestra infancia en los años ochenta nos resulta inevitable desligarnos del primer Batman que vimos aparecer en la pantalla chica, interpretado por Adam West en la teleserie de 1966. West construyó un superhéroe de matiné más bien cercano al vecino ocurrente y avispado del barrio, con un físico de 'papá sexy' que incluía una barriga que asomaba por sobre sus mallas circenses, y cuyo sentido del humor lo colocaba en situaciones algo psicodélicas, como en el capítulo en el que finge ser peluquero para hacerle una permanente en una máquina lavacerebros a la Viuda Negra (interpretada por la legendaria actriz bisexual Tallulah Bankhead, en su última aparición fílmica)".

JOSÉ CARLOS YRIGOYEN (Escritor y crítico literario)

"Reconozco y celebro la modernización del personaje, pero en mi subjetivo imaginario el Batman al que me adhiero es el más vintage y popular, es decir, el de la serie de los años sesenta –estelarizada por Adam West– y el de las dos primeras películas de Burton, protagonizadas por Michael Keaton. Sobre este último, no cabe duda de su papel renovador, que otros realizadores tomarían después como punto de partida para sus propias versiones. En cuanto a lo de West, el colorinche psicodélico, las luchas colectivas con onomatopeyas imposibles y el humor del doblaje mexicano son parte de la educación sentimental de cualquier cuarentón que se respete".

El Batman de Adam West.

Batman de Jim Aparo (décadas del 70-90)

CHERMAN (Artista plástico)

"Nací en el 69 y tuve una infancia rodeada de quioscos, paredes y librerías repletas de cómics. Desde esa época, prefería escogerlos según la portada. Por entonces no me parecía importante saber sobre editores o dibujantes, aunque marcaba mis viñetas favoritas para luego intentar dibujarlas, cosa que hago hasta ahora, reconociendo quiénes estaban detrás de mis cómics favoritos. Y, sin duda, para mí, Jim Aparo fue quien más me marcó, tanto que me puse a buscar compilatorios de Batman por él. Hay un cómic increíble, donde el héroe debe salvar al mismo Aparo, quien ha sido obligado por unos maleantes a cambiar el guion de la historia que está dibujando".

Jim Aparo ilustró así al héroe.

Batman en la trilogía de Christopher Nolan (2005, 2008 y 2012)

PEDRO SALINAS (Periodista)

"El mejor Batman, en mi pequeña opinión, está representado en la trilogía de Christopher Nolan ('Batman Begins', 'The Dark Knight', y 'The Dark Knight Rises'), quien vuelve a los orígenes más tenebrosos del personaje creado por Bill Finger y Bob Kane. Ese Batman, que arrastra la ira por la muerte de sus padres y la canaliza para hacer justicia, es además interpretado impecablemente por Christian Bale. Es imposible no acordarse de la frase que le inculca el personaje que encarna Liam Neeson, quien forma parte de la atemorizante Liga de las Sombras y adiestra a Bruce Wayne: 'Lo que más se teme es lo que no se ve'. Fiel a esta idea de lo oscuro, Batman vuelve a empoderarse como una amenazante gárgola humana en la imaginería de Gotham y de todos sus incondicionales seguidores".

Christian Bale interpretando al "caballero oscuro".

"Arkham Asylum" (1989)

MARCO DESCALZI 'MARKUS' (Historietista)

"De todos los Batman que haya visto me parece interesante el que visita al Joker y a su 'bankada' en Arkham Asylum, de Morrison y McKean. Para mi gusto, es un tenebroso –y por momentos hilarante– ensayo sobre la fragilidad de la cordura, retratada en el perfil psicológico de los pacientes del célebre sanatorio, entre los que podría incluirse al octogenario Caballero de la Noche. Su propuesta gráfica y la poesía que respira en cada una de sus páginas siempre me traen de vuelta a esta obra que, dicho sea de paso, inspiró e influenció mis propios trabajos".

Batman en Arkham Asylum.

"Batman: White Knight" (2018)

​RAÚL RODRÍGUEZ (Infografista de El Comercio)

"El Joker, en una de sus escaramuzas, es golpeado casi hasta la muerte por Batman, lo cual queda registrado en video y se viraliza en redes. El villano queda en la retina de la opinión pública como una víctima de los excesos del héroe. Luego de una cirugía reconstructiva y una sospechosa medicación, la risa y los rasgos psicópatas de Jack Napier desaparecen. Este nuevo yo del Joker se presenta como una víctima de Batman, aliado con la policía y el gobierno de Ciudad Gótica. Al demandarlos, estalla un escándalo llamado ‘Batgate’. Luego de ello, Napier da el siguiente paso: se vuelve político poniendo al Caballero Oscuro contra las cuerdas y marketeándose ante la opinión pública como el Caballero Blanco. El estilo de dibujo de Sean Gordon Murphy podría llamarse algo así como manga-punk-noir. Muy cinético, vibraciones constantes del claroscuro, expresivo en los rostros, meticuloso con los vehículos y con mucho vértigo en las perspectivas".

Jack Napier enfrentándose a Batman.

"Batman" de Tim Burton (1989)

LUIS HERNÁN CASTAÑEDA (Escritor)

"No soy un fan rendido de Batman, pero me atrae su oscuridad. La película que más recuerdo, la primera que evoco (y he visto casi todas), es la versión de 1989, de Tim Burton: una cinta sombría, influida por el universo del director. Quien se lleva las palmas no es el héroe, interpretado por un pétreo Michael Keaton, sino el villano: el teatral, estrambótico y magnífico Joker, en la brillante actuación de Jack Nicholson. Ahora que lo pienso, lo primero que veo si me dicen 'Batman' es la sonrisa de Nicholson".

Michael Keaton vs. Jack Nicholson.

"Batman Noir: The Dark Knight Returns" (2015)

​PATRICIA VILLANUEVA (Artista plástica)

"Antes de Nolan, estaba Miller. Su 'The Dark Knight Returns' se publicó originalmente en 1986, pero es en esta versión del 2015 en la que un alto contraste lleno de drama hace posible que Batman regrese. Menos realmente es más, y armada con solo tinta negra tenemos una versión que saca a la luz el poder de la línea de Klaus Janson y su manera de contener y controlar el dibujo base de Miller. La gente considera a este Batman una de las versiones más ‘dark’ que se han hecho del héroe, sin embargo, esta edición me reveló que la dramática y torturada silueta de Batman es puro y sólido espacio negativo creado solo gracias a la cantidad de espacio en blanco que los artistas dejaron en el papel. Es este balance brillante entre luz y oscuridad, y su uso para ilustrar la pelea entre el bien y el mal, lo que me resulta irresistible".

Batman en blanco y negro.