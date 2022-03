Batman de Reeves: el menos super héroe de todos

La nueva versión de Batman regresa a los orígenes del personaje y lo expone como un vigilante y oscuro justiciero, y por qué no decirlo, inmaduro y sin experiencia, que difiere en gran medida a las interpretaciones de otros actores. El Batman de Robert Pattinson es diferente a todos los demás por muchas razones, empezando porque es el más oscuro de la historia.

Conscientes que las comparaciones con un personaje que ha sido llevado al cine por siete actores diferentes son imposibles, luego de verlos a todos, es factible concluir que Pattinson es el menos superhéroe de todos. Aunque deja claro desde el principio de la película que es muy brillante, y posee las habilidades que resolverán el gran misterio que aterroriza a su Ciudad Gótica. Mientras que Bruce Wayne es confuso y hasta un poco gris.

Y aunque no es un Batman que logre enganchar al público, de alguna forma conecta con la audiencia. Es una gran contradicción. Entre las novedades encontramos que se hace llamar "Venganza" y escribe un diario con sus memorias.

La trama no supone una lucha de superhéroes, es más bien una historia sobre detectives y las pistas para resolver aterradores crímenes. Se le suman policías corruptos y una reunión de marginales enmascarados.

Cada una de las interpretaciones tiene algo que destacar. Gordon es conmovedor, confiable y hasta el gran migo de Batman. Alfred es el responsable de desatar el miedo en el joven Wayne. Selina Kyle se convierte en la secuaz más pertinente en la lucha con el murciélago.

Con los villanos ocurren dos cosas: uno nos entrega demasiado y el otro es una probadita que pudo explotarse más. Colin Farell es el personaje más irreconocible que veremos en el cine durante varios años, su caracterización de Pingüino tomó entre cinco y seis horas de maquillaje, sin embargo, su papel aparece poco en la trama, nos lleva por una elegante maldad, para mostrar la violencia y crueldad de la ciudad.

Por el otro lado, con Paul Dano tenemos un psicópata que en cierta medida nos recuerda a "Saw". Su rol va en busca de la verdad y la lucha contra el sistema, listo para desenmascarar a los traidores, el único detalle es que en esa búsqueda termina por desestabilizar la ciudad y a Batman. Memorable villano de la historia y aplaudible interpretación. Con una apariencia bien alejada del Acertijo chocante que interpretó Jim Carrey en 1995 para "Batman Forever".

La inspiración del director Matt Reeves incluye los clásicos del New Hollywood en los 70, como "Taxi Dirver", también leyó varias tiras de cómics de los 80 y retomó elementos del vocalista y guitarrista Kurt Cobain, para crear su versión de Batman, a lo que llamó "Batman Kurt Cobain".

Reeves escuchaba a Nirvana mientras escribía el guion y pensaba en el nuevo rumbo de esta franquicia. De hecho, el tema "Something In The Way" de la banda, se escucha en varios momentos de la película, en especial durante la tragedia que atraviesa Pattinson, cuando está a punto de derrumbarse y parece que la canción fue hecha especialmente para esta cinta.

La música de Michael Giacchino, conocido por su versatilidad en la industria del cine, que lo ha llevado a trabajar con Disney en las conmovedoras piezas de "Up" hasta con los superhéroes de Marvel es un tremendo acierto por parte de la producción. Su maravillosa partitura logra transportar al público a diferentes escenarios de la Ciudad Gótica.

Ahora bien, Batman siempre ha sido un personaje oscuro, pero en esta ocasión todo se lleva al límite, la fotografía es demasiado "dark" con toques abundantes de rojo, llegando al punto de regalarnos una película demasiado tenebrosa, que unida a otros elementos se sale un poco del genero de superhéroes.

Esta película de Batman es la más larga de la historia con casi tres horas de duración. Pero logra construir bien el nuevo rumbo que tomará DC Comics para establecer el nuevo universo compartido. La escena final deja claro que la próxima entrega con Batman será más ambiciosa y por lo mismo, imperdible.