Batman llegará a los cines en 2022

Batman, la nueva película sobre el héroe enmascarado que protagonizará Robert Pattinson, no se estrenará hasta el 4 de marzo de 2022, un nuevo retraso debido a la pandemia del coronavirus que está alterando todos los grandes lanzamientos de Hollywood.

Warner Bros anunció una serie de cambios en su calendario, ya que, además de "The Batman", había atrasado previamente "Dune", de Denis Villeneuve, del 18 de diciembre de este año al 1 de octubre de 2021.

La compañía estadounidense, también modificó sus planes para otras películas que adaptan las historias de DC Comics, de manera que "The Flash", del director argentino Andy Muschietti, se estrenará el 4 de noviembre de 2022 (frente al 3 de junio previsto de ese mismo año).

Por su parte, "Shazam, Fury of the Gods" se irá hasta el 2 de junio de 2023 cuando su fecha inicial de lanzamiento era el 4 de noviembre de 2022. Todo este rompecabezas no ha quedado resuelto del todo pues "Black Adam", del español Jaume Collet-Serra y "Minecraft",la adaptación del videojuego, se han quedado sin fecha de estreno.