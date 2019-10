Becky G destacó frente a cualquier pronóstico

En plena flor de su juventud Becky G puede presumir de contar con una de las carreras artísticas que más ha evolucionado en menos tiempo, desde lanzar al mercado sencillos sueltos hasta estrenar su primer álbum, "Mala Santa", convertida en uno de los referentes actuales de la música urbana latina.

Precisamente, la llegada de esa primera recopilación de temas, que incluye éxitos demostrados en las pistas de baile como "Mayores" o "Sin Pijama" junto a temas nuevos como "24/7" o el rumoreado "Romance" con Anuel AA, coincidió con la entrega del premio honorífico a la Evolución Extraordinaria en los Latin American Music Awards la semana anterior. "Haciendo música urbana, como mujer, muchos me dijeron que no iba a funcionar porque (enumera comentarios): 'Las mujeres no venden boletos', 'nunca vas a tener tu propia gira, 'no van a tocar tus canciones en la radio'", señaló Becky G.

"Pero lo hicimos y aquí estamos", aseguró sonriente. Y justamente uno de los lugares en los que la artista estará en unas semanas, además de ocupar posiciones en las listas de lo más escuchado, será en el escenario de los MTV EMA -la versión europea de los premios de la cadena musical- donde será presentadora de la gala celebrada en Sevilla (España) y embajadora de la música urbana ante millones de espectadores.

"Es una locura", sostiene sobre el reto de conducir un evento así, en el que espera hacer algo de "spanglish". "Soy estadounidense, aunque me identifico como latina. Cuando empecé mi proyecto en español yo no sabía si el publico y la industria me iban a aceptar como uno de ellos", reconoce la artista de Inglewood, una localidad en los suburbios de Los Ángeles.

"Aunque desde el principio de mi carrera siempre estaba representando mi bandera -afirma-, nomás de ser de Inglewood, una chica de barrio pero también muy orgullosa de tener sangre latina".

Un vistazo rápido a su carrera demuestra que ha dejado que la sangre latina corra libre por los estudios de grabación, donde ha colaborado con Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Anitta, C. Tangana y Thalía y más.

"Una de mis partes favoritas es colaborar, quién más sabe de la vida de un artista que otro artista. Todos los invitados aportan diferentes estilos al disco y traen algo para dar más a la canción", explicó.

"Este tipo de trabajo es muy solitario, te subes a el escenario frente a miles de personas pero cuando llegas al hotel estás tu sola", reflexionó antes de añadir que disfruta al compartir con la comunidad de músicos "trabajo, éxito y valor".