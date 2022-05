Belinda responde "sin tapujos" a filtración de mensajes con Christian Nodal

El noviazgo entre la actriz Belinda y el cantante de música popular Cristian Nodal se convirtió en una de las relaciones más queridas de la farándula latinoamericana. Sin embargo, tras su separación el pasado mes de febrero, las especulaciones sobre su ruptura los han envuelto en polémicas que han dejado atónitos a internautas que siguen al ‘pie de la letra’ cada controversia.

Tras desencadenarse la controversia, algunos medios de comunicación de farándula, como ‘Venga la Alegría’, dirigido por el presentador Ricardo Caseres, contactaron a la modelo para que hiciera su respectiva respuesta a las filtraciones de su conversación con Nodal.

Sin embargo, y según lo que pudo decir Cáseres en su programa, la actriz no le dio importancia y contestó con un sencillo, pero claro “gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías”.

Todo empezó con la madre de la mexicana, Belinda Schull, quien a través de su cuenta de Instagram aplaudió el comentario de un internauta que le decía a Cristian Nodal ‘naco’.



“Beli es lo máximo, 'please' que ya no vuelva con el naco de Nodal”, se lee en el comentario. A lo que la progenitora de la modelo respondió con emojis de aplausos, dando a entender que estaba de acuerdo con el adjetivo que el usuario de redes sociales le había puesto a Nodal.

Pero ahí no terminó el ‘rifirrafe’, pues en otra publicación Schull habría posteado una foto con una descripción que desató la molestia de mexicano. “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, afirmó.

Como respuesta, el cantautor de ‘Adiós Amor’ sacó a la luz una conversación dónde se ve a Belinda pidiéndole dinero para poder costear su ortodoncia, supuestamente dando a entender que los problemas monetarios habrían sido el motivo de la ruptura.



“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, dice la publicación.

Conversación entre Nodal y Belinda. Foto: Archivo Particular



Luego se puede leer que uno de los mensajes fue eliminado, junto con un contundente comentario de la nacida en España arrepintiéndose de su vínculo amoroso.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en la captura de pantalla.

Una situación que ha tornado miles de especulaciones por parte de los internautas, quienes resaltan que es extraño como el tono de la conversación cambió en menos de diez minutos.

Hasta el momento, no se conocen detalles exactos de la ruptura de los intérpretes, ya que ninguno ha dado explicaciones claras, además de las respuestas a lo que ellos pudieron considerar como ataques en su contra en redes sociales.