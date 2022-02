Belinda rompe el silencio: “Estos días han sido difíciles”

Ayer por la noche la cantante y actriz Belinda, finalmente se pronunció de manera breve en sus redes sociales, por su reciente rompimiento con su ex prometido Christian Nodal.

Lo primero que hizo fue agradecer a sus fans por el apoyo y las muestras de cariño que le han brindado. “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado”, escribió en su Twitter.

Agregó que ha vivido días difíciles por su ruptura con el intérprete de “Adiós amor”. “Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…”, se lee en el tuit.

Belinda, de 32 años dijo que con esto inicia una nueva etapa de su vida y pidió respeto.

“Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”.

Por último, en su tercer tuit, dejó claro que da por cerrado un ciclo. Y citó a la escritora Simone De Beauvoir. “Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” - Simone De Beauvoir”, escribió en su red social.

La ruptura de la pareja “Nodeli”, como eran popularmente conocidos por el público, fue anunciada por el cantante de regional mexicano, a través de su Instagram, el pasado sábado. Desde entonces, se han especulado varios rumores sobre el truene, que van desde diferencias por problemas económicos, hasta una posible infidelidad de Nodal con su ex novia.