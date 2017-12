Belinda vivió su adolescencia deprimida y hasta habló de suicidio

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, durante el programa "El Minuto que Cambió mi Vida", la cantante mexicana Belinda confesó que vivió su adolescencia muy deprimida a causa del acoso y del bullying.

Aseguró que todas las críticas hacia ella empezaron cerca de los 13 y 14 años. "En esa época me afectó muchísimo, fue una época muy difícil de mi vida y hasta me costaba levantarme", afirmó.

"Me acuerdo que había una página de internet de la escuela y ahí me molestaban las niñas... decían que al llegar al día siguiente me iban a quemar la cara con ácido", agregó la estrella pop.

Ante sus declaraciones, el entrevistador aseveró que incluso "hay niñas que se quitan la vida", a lo que Belinda respondió: "totalmente, te sientes fuera de este mundo, nadie te entiende". Según dijo, por eso está en contra del bullying escolar.

"No me hallaba en ningún lado, solo me hallaba en la azotea de mi casa escribiendo canciones... De por sí, soy muy melancólica. Es un estado que la gente dice "te gusta estar triste", apuntó.

La artista recientemente colaboró con Juan Magan en el sencillo Déjate Llevar y se encuentra celebrando el éxito que ha tenido. El video fue publicado en Youtube a finales de noviembre y ya cuenta con más de 22 millones de vistas.