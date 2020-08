Belinda y Christian Nodal, un amor esquizofrénico

Ayer por la tarde Belinda y Christian Nodal jugaban risueños al "caballito", luego Nodal prefirió desaparecer la prueba de amor que le hizo a la actriz en Instagram hace cuatro días y cuando todos estaban convencidos de que el amor había terminado, el video de nuevo estaba ahí.

"Espero y esta 'publicidad' nos dure pa toda la vida mi amor", escribió el cantante el lunes junto al clip en el que ambos aparecen besándose.

Apenas hace dos días gritaron su felicidad en televisión, el intérprete de "Adiós amor" incluso afirmó "Yo sí me caso con ella" y "Me la voy a robar", ante las cámaras de dos programas nacionales que festejaron su romance, mismo que él hizo público el pasado 5 de agosto.

"Cuando a las tres de la mañana me mando una cancion que me había escrito, pensando en mí, fue cuando me di cuenta de que sentía algo", confesó Belinda a "Venga la Alegría" ayer.

Lo que parecía ser el comienzo de una inolvidable relación, comenzó de pronto a parecer una ilusión cuando al despertar el día de hoy los seguidores de ambos cantantes notaron la ausencia del video romántico y que ninguno de los dos se sigue en Instagram. En Twitter comenzaron a circular los memes y teorías sobre un posible final.

¡YA TAN RÁPIDO! ����



Christian Nodal acaba de borrar sus fotos con Belinda y se dejaron de seguir los dos en Instagram. En una semana le había dicho te amo y planeaba casarse con ella



Ahora si... Adiooooos amor �� pic.twitter.com/w7bxt8zWeK — sᴇʙᴀsтιᴀɴ (@Ingrossotl) August 14, 2020

Duraron más los pollitos de colores que la relación de Belinda con Nodal pic.twitter.com/BxwWZSICsN — Richi (@RichiBoy_) August 14, 2020

Belinda incentivo la confusión manteniendo las dos publicaciones que dedicó al cantante del momento en el que interpretaron juntos el tema "De los besos que te di" en el programa de canto "La Voz", donde son jueces y hasta una historia juntos.

En los comentario se lee: "El principio de tanto que nos falta, te amo", escrito desde la cuenta de Christian.

La incógnita de si hubo ruptura los ha vuelto tendencia. Mientras tanto en otras redes sociales como Facebook y Twitter todo sigue intacto. El video, los comentarios e incluso las historias dan prueba de que el amor siempre estuvo ahí.