Bella: "No hubiera imaginado que el hombre que conocí en la cima del volcán de Santa Ana se convertiría en mi futuro esposo"

Bella Nomade es una joven finlandesa que recorre el mundo y deja todos sus viajes registrados en las redes sociales. Sus seguidores, que suman cerca de los 100 mil en Instagram, conocen que Bella es una amante de tierras salvadoreñas ya que ella misma se autodenomina "El Salvador Lover".

Recientemente dio a conocer en su cuenta de Instagram una noticia que la llenó de alegría, y puede ser una de las razones más importantes por las que ama a El Salvador, ya que se comprometió con su novio, quien además es su fotógrafo personal, es el que produce los contenidos que la modelo publica en sus redes sociales y lo conoció en El Salvador.

"Nunca hubiera imaginado que el hombre que conocí al azar en la cima del volcán Santa Ana en una caminata matutina se convertiría en mi futuro esposo. Fernando, me haces una mejor persona y de verdad me haces feliz. No puedo esperar a lo que la vida nos mostrará y cómo envejeceremos juntos. Me encanta cómo nos complementamos, cómo me mantienes más organizada y cómo yo te saco de tu zona de confort", escribió Bella en su Instagram, al postear estas fotografías.

Por su parte, el fotógrafo, Fernando Martell escribió: "Ella dijo que sí. A veces, los caminos en la vida se cruzan sin previo aviso. Tú te cruzaste en mi camino, un día en un volcán; así, sin previo aviso. Ahora un par de años más tarde, quiero caminar contigo en un mismo camino hasta hacernos viejitos. La vida es corta y a pesar de los planes, no sabemos qué pasará mañana. Lo que si sé es que quiero que nuestras vidas sean una aventura juntos para siempre. Te amo para siempre. 2.12.20", con la misma fotografía de Bella.