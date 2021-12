Bella Nomade, la finlandesa ya planea su boda con el salvadoreño Fernando Martell

A un año de su propuesta de matrimonio, la pareja finlandesa/salvadoreña ya se encuentra en planes para la boda que, a parentemente, se celebrará en El Salvador.

Así lo reveló la influencer Bella Nomade en sus historias de Instagram, luego de una semana de haber regresado al país. "Hoy es la primera reunión con la wedding planer", escribió la instagramer sobre un pequeño clip de video en sus historias.

Hace uno días, Nomade realizó una dinámica en su red social donde respondía preguntas de sus seguidores, quienes cuestionaron a la blogger cuál sería el lugar de residencia al contraer matrimonio con el fotógrafo salvadoreño, Fernando Martell.

Ante esto, la duda fue resulta respondiendo que no se establecerían en El Salvador ni en Finlandia, pero sí en un país europeo. "Esto es falso, amamos Europa, creemos que es un lugar hermoso para establecernos. Quizá no Finlandia, yo buscaría más zonas mediterráneas. A mí me gustaría España, Italia, Portugal, quien sabe... pero ahora mismo estamos viajando entre Finlandia y El Salvador", afirmó.

En su más reciente visita al El Salvador, la pareja ha mostrado los lugares que ha visitado, sitios que, según han expresado, se han convertido en los mejores lugares para visitar en tierras salvadoreñas.

Fernando Martell es un fotógrafo de El Salvador quien trabaja para marcas reconocidas locales e internacionales. Además, es fundador de un proyecto dedicado al manejo de marcas, fotografía y publicidad específicamente y, por su puesto, entre sus fotografías destacan las que le hace a su ahora prometida, Bella Nomade.