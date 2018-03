Bella, princesa del siglo XXI

Lee también

En 1991, Disney creó una película para hacer historia: “La Bella y la Bestia”. La propuesta encantó al público y a los críticos, recaudó millones en taquilla y elevó las expectativas sobre lo que podría ser una cinta animada.Tal fue su éxito que se convirtió en la primera cinta animada en competir en la máxima categoría de los Óscar, la de mejor película.Han pasado 26 años desde esa propuesta cinematográfica y Disney vuelve a apostar por el famoso cuento de hadas. Esta vez lo hace con una película de acción real con Emma Watson en el papel de Bella. Para Luke Evans, quien encarna al villano Gastón, Bella “es una princesa de Disney del siglo XXI, no es solo una chica bonita en un lindo vestido”. El actor agregó: “Ella no tiene miedo y no necesita alguien para que la valide”.El hecho de que la actriz detrás del personaje es una embajadora de buena voluntad para ONU Mujeres agrega resonancia a este mensaje.“Creo que Emma es un increíble modelo para las niñas, lo digo como alguien que tiene dos hijas pero también como el padre de un hijo que me gustaría que creciera con esos valores inculcados”, dijo Dan Stevens, quien se encarga de dar vida a la Bestia. Otra de las características que más gustan de Bella es que es una amante de los libros. Asimismo, ella busca aventuras más allá de los confines de su “vida provincial”.La nueva propuesta es una de las más esperadas del año. De momento, la crítica ha dado su aprobación a esta nueva versión de la historia romántica.Según Brian Truitt, de USA Today, la película “casa espectáculo visual y un lujoso diseño con una historia mejor que la original, lanzando un hechizo sobre los viejos fans y sobre los recién llegados”.De igual manera piensa Owen Gleiberman, de Variety. Para él es una película “diseñada con cariño”, así como una “pieza de nostalgia renovada”.Otros medios la clasificaron de “divertida y dulce” (Entertainment Weekly), mientras que para otros tiene un “clasicismo que no se siente forzado y es fresco” (The New York Times).