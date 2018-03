¿Belleza y humor? Hannah Stocking tiene “un poco de todo” para sus fanáticos

When you forget to pay that water bill A post shared by Hannah Stocking (@hannahstocking) on Feb 24, 2017 at 2:03am PST

Es una de las personalidades de las redes sociales más seguidas hasta el momento y tal parece que su creatividad no tiene límites. Se trata de Hannah Stocking, una estadounidense nacida en Oregon, pero con ascendencia griega gracias a su familia materna. Stocking es conocida por sus videos y fotografías en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde miles y hasta millones de seguidores deliran con sus ocurrencias y se dejan impresionar por su belleza.Pero, ¿qué tiene de especial Hannah? Simple: la combinación de su impactante físico y la particular creatividad y humor que destilan cada uno de sus videos.Pero eso no es todo. Ella es más que imagen y risas. La joven de 24 años de edad cuenta con un título de Ciencias Biológicas y Química de la Universidad Dominicana de California, en la cual también tuvo un paso como parte del equipo de voleyball de dicha institución.Los videos y fotografías de Hannah no son los únicos medios en las que se ha dado a conocer al mundo. También están sus romances intensos con los basquetbolistas Kyrie Irving y Klay Thompson, dos de los mejores deportistas de estos momentos. Sin embargo, su relación con Thompson se vio manchada por el escándalo de una infidelidad del jugador, la cual fue revelada por la propia Stocking a través de sus redes sociales.Actualmente, Hannah se dedica a la publicación de fotografías y videos en sus redes sociales, donde explota su belleza, propia de su carrera como modelo profesional, y una serie de videos y sketches hilarantes y divertidos, en los que hace derroche de su creatividad y carisma para hacer reír. Es así como, con más de 6 millones de seguidores en sus cuentas oficiales, Stocking es una de las figuras más impactantes de las redes sociales en estos días.Una de sus peculiaridades es también la forma en cómo puede dirigir sus pupila en varias direcciones. Suponemos que se trata de un efecto de cámara, aunque nunca se ha revelado si es un padecimiento físico o propiamente un poco de retoques digitales.