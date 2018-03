Bellezas con rienda suelta en la cabina

Lee también

La joven Teffy España, voz líder de las Bellas Indomables, llegó acompañada de las bellas coreógrafas Fátima Molina y Jacqueline Menéndez; juntas conquistaron las redes a través de los micrófonos de LPG Radio y demostraron el porqué estas chicas no tienen rienda que las pueda domar.La vena musical de Teffy tiene una verdadera sangre artística, ya que su madre es una cantante ranchera venezolana que vino a El Salvador hace algunos años para participar en el grupo Espíritu Libre. Fue en este grupo que conoció a Wilfredo España y fruto de esto nació la bella Teffy hace 22 años. Wilfredo es el fundador de la famosa agrupación La Máquina de El Salvador y también del proyecto Bellas Indomables. Fue en el 2013 cuando Teffy salió por primera vez de gira con el grupo. Las bellas ya habían hecho antes tres giras por Estados Unidos, pero cuando Wilfredo España se dio cuenta del cariño de la gente y del entusiasmo de Teffy en el escenario, le dijo que se quedara en el grupo, siempre y cuando continuara con sus estudio universitarios. Un año después de la gira pasó a llamarse Teffy España y las Bellas Indomables.Fátima es bailarina de forma profesional desde hace una década y ha representado al país en concursos y congresos de baile fuera de nuestras fronteras; junto a Jacqueline, quien es una de las más jóvenes dentro del grupo, forman parte también de una compañía de danza. Por su lado, Fátima confesó su gusto por el género de bachata, mientras que Jacqueline se interesa más por el reguetón. Por un momento la cabina se convirtió en una verdadera pista de baile cuando sonó “La chapa” y fue cuando Fátima y Jacqueline hicieron subir la temperatura en las redes.Teffy adelantó en primicia para El Salvador canta que este año junto a las Bellas Indomables tienen planeado ir a México para presentarse en gira, aunque no tienen las fechas confirmadas.El exitoso video de “Tu boquita” no pudo faltar durante la entrevista, para deleite de quienes vieron la transmisión del programa vía Facebook. Teffy España también tomó el micrófono para interpretar el género ranchero.El nombre de la agrupación, explicó Teffy, lo escogió su padre pues en ese momento no había muchos grupos femeninos en el género, y el nombre “Bellezas Indomables” representa a la belleza de las mujeres salvadoreñas, fuertes y que son indomables porque no se dejan mandar por nadie. Mira el video en www.facebook.com/lpg.laprensagrafica.