Ben Affleck le reclama a una mujer que lo rechazó en app de citas

Hace poco se hizo viral un video en TikTok de una internauta quien dijo haber recibido un reclamo del actor estadounidense Ben Affeck luego de que lo rechazó en una app de citas llamada Raya.

De acuerdo con la página web de la cadena de televisión E!, Nivine Jay explicó cómo se produjo la curiosa situación.

“Pensando en el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que le quité el match y él me envió un video en Instagram”, escribió Jay en el clip.

Además, en el video también se puede ver el reclamo que luego le mandó Affleck a la mujer diciéndole: “Nivine, por qué me rechazaste”.

En declaraciones para el medio citado, la mujer habló sobre la situación y comentó: “me estaba burlando de mí misma por pensar que era un engaño”.

Según el medio especializado Page Six, la vida sentimental del actor ha tenido cierta actividad en las últimas semanas, pues hace poco se supo que habría ido, en varias ocasiones, a la casa de Jennifer Lopez. Affleck tuvo una relación amorosa con JLo e, incluso, llegaron a estar comprometidos.

De acuerdo con el medio citado, una fuente cercana aseguró que el equipo de seguridad de la cantante recoge al actor y lo deja en la casa.

Acercamiento con Jennifer Lopez

Dos décadas después del romance que lo unió a Jennifer Lopez a comienzos de la década de 2000, Ben Affleck rememoró lo mal que lo pasó por las críticas y comentarios que recibió de algunas personas cuando estaba en pareja con la cantante.

En plena promoción de "El camino de regreso", la película que protagoniza junto a Janina Gavankar, el ganador del Oscar reflexionó sobre ello en el último episodio del podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, en el que aseguró que "la gente era terriblemente mala con ella: sexista, racista", opinó.

El actor y la estrella de la música latina se comprometieron en 2002 con planes de boda para el año siguiente. Sin embargo, a principios de 2004, cancelaron su compromiso.

"Se escribiieron cosas feas y violentas sobre ella, de una manera que si la escriben ahora, literalmente serían despedido por decir esas cosas que dijiste", consideró Affleck en relación al tratamiento que ciertos medios dieron a las noticias que circulaban sobre la pareja.

En esa época Affleck llegó a pagar unos 25 mil euros para publicar un anuncio en las revistas estadounidenses Variety y Hollywood Reporter, en el que decía que Jennifer Lopez no era la diva caprichosa que todos creían, "sino una gran profesional y excelente persona".

Durante su entrevista para The Hollywood Reporter afirmó que en la época en la que salieron, los periódicos debían tener "siempre una historia del mes". "Y mi relación con Jennifer Lopez resultó ser esa historia sensacionalista en el momento en que ese negocio crecía exponencialmente", apuntó, sin dejar de obviar que al día de hoy los paparazzis siguen parados frente las puertas de su casa, lo fotografían cuando saca la basura o cuando sale a recibir pedidos de comida a domicilio.

"Aún así, hasta el día de hoy, algunos dirán: '¡Te veo en la calle por las fotos de los paparazzi!', dijo irónico.

Si bien ya pasaron casi 15 años desde que Affleck y López terminaron su relación, el actor de éxitos de taquilla como "Batman", "Armageddon" y "Daredevil" aseguró que aún mantiene una buena relación de amistad con la cantante de "On the Floor" y "Jenny From the Block".

"Recuerdo que cuando llegó a American Idol le deseé mucha suerte. La respeto y me gusta. Tuvo que soportar muchas cosas injustas en su vida y me alegro de que le vaya bien", aseguró Affleck.