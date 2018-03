Benicio del Toro: talento y furia

Lee también

Benicio del Toro, quien cumplió 50 años, ha sido ladrón aficionado al juego (“Snatch”), criminal de acento incomprensible (“The Usual Suspects”), implacable agente de la ley (“Traffic”)... un camaleón que ha sabido fajarse de los estereotipos latinos y que llega a los 50 años en la mejor etapa de su carrera.El puertorriqueño estrenará a finales de año “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” –los detalles sobre su papel se guardan celosamente bajo llave–, y “Soldado”, continuación de “Sicario”, la cinta de Denis Villeneuve nominada a tres Óscar.Antes, en marzo, será el turno para “Song to Song”, lo nuevo de Terrence Malick, y también tiene previsto adentrarse en “The Trap”, junto a Al Pacino, todo ello mientras rueda la reunión definitiva de superhéroes de Marvel que es “Avengers: Infinity War”, de estreno en 2018.