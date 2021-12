Besos en la boca, la cuestionada costumbre de la familia de Vicente Fernández

Los Fernández nunca han tenido problema en mostrar su cariño en público, sin embargo, sus muestras de cariño han sido muy cuestionadas.

Apenas a raíz de su muerte, Zoraida Gómez compartió una foto en su cuenta de Instagram donde dijo que Vicente Fernández le había dado "su primer beso", como constaba en la imagen en la que ella aparece siendo una niña y que ella misma compartió.

Aunque la publicación era en tono cariñoso para el artista, la gente criticó este hecho, pues ella era una menor de edad. Lo cierto es que Chente y su familia siempre se han demostrado su afecto de esa manera.

En 2009, durante un evento en la AVFG en la que estaba "El Potrillo", su novia y doña Cuquita, las cámaras de Ventaneando captaron al hijo de Chente dándose piquitos con su novia, pero también con doña Cuquita, su madre.

En el programa, los conductores cuestionaron los besos en la boca entre ellos, y Daniel Bisogno comentó “Está muy mal eso”, a lo que Atala Sarmiento agregó, “Son costumbres muy distintas que tiene cada familia, hay familias en las que se acostumbra”, pero su compañero fue un poquito más allá y dijo que si eso hacían en un día normal, “en Navidad echan pata”.

Esto no lo olvidó Vicente Fernández, y cuando hizo una entrevista con Mara Patricia Catañeda en 2019, recordó ese episodio y hasta le lanzó una muy directa a Daniel Bisogno.

“(Bisogno dijo) Ahí con los Fernández se besan, el papá con la hija, el hijo con la mamá y dijo 'en una Navidad seguramente echan pata', y no he visto a Daniel pero seguramente un día lo voy a ver, creo que unas cachetadas no se las va a quitar, eres muy puerco Daniel, no mides las consecuencias”.