Beyoncé cambió su idea de éxito

Beyoncé acaba de relanzar su línea de ropa, Ivy Park, en colaboración con Adidas, y con parte de esa colección deportiva ha posado para su amiga la fotógrafa Melina Matsoukas para la revista Elle, donde protagoniza la portada de enero. Allí, la diva del pop, poco dada a hablar, ha realizado una de sus entrevistas más sinceras y se la ha concedido a sus seguidores, a quienes ha ido contestando a las preguntas que le han enviado por correo electrónico, Facebook o Instagram. La cantante, de 38 años, cuenta cómo combina la maternidad con su profesión, habla de su trabajo en la música y en la creación y dirección de su propia marca de ropa y confiesa que su idea de éxito cambió cuando sufrió sus primeros abortos involuntarios, algo que le hizo cambiar tanto personal como profesionalmente.

"Comencé a buscar un significado más profundo cuando la vida comenzó a enseñarme lecciones que no sabía que necesitaba. El éxito me parece diferente ahora", contesta a un internauta. "Aprendí que el dolor y la pérdida era un regalo. Esos abortos me enseñaron que tenía que aprender a cuidar de mí misma antes de ser madre de otra persona", reflexionó.

Su esposo, el rapero Jay-Z, reveló por primera vez los problemas que la pareja tuvo después de que la cantante hubiera abortado involuntariamente en un par de ocasiones en su canción "Glory", en 2012. Beyoncé también habló de ello en el documental de HBO de 2013, "Life is but a dream", refiriéndose a esa trágica experiencia como "lo más triste que había vivido nunca". Finalmente, la pareja dio la bienvenida a Blue Ivy primero, de siete años, y a los mellizos Sir y Rumi después, de dos años. "Tuve a Blue y la búsqueda de mi yo interior fue mucho más profunda. Morí y renací de la relación conmigo misma. Ser ‘la número uno’ ya no era mi prioridad. Mi verdadera victoria ha sido crear arte y un legado que vivirá mucho más allá de mí. Eso es muy gratificante", explicó.

Renovada y más fuerte

Después de tener a sus hijos, Beyoncé tuvo que encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida familiar que, según ella, es "lo más estresante" de su día a día. "Me aseguro estar presente para mis hijos: dejar a Blue en el colegio, llevar a Rumi y a Sir a sus actividades, tener tiempo para mis momentos con mi esposo y llegar a tiempo a casa para cenar en familia, todo mientras dirijo una empresa puede ser desafiante. Hacer malabares con todos esos roles puede ser estresante, pero creo que es la vida para cualquier madre trabajadora", dijo. Beyoncé cuenta con una fructífera carrera y ha realizado millonarias giras. También cuenta con otros negocios fuera de la música.