Beyoncé revela la lista de canciones de su nuevo álbum “Renaissance”

Tras convertirse en la artista femenina/masculina con más Grammys de la historia, con 28 premios ganados hasta 2021, Beyoncé renace con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado: “Renaissance”.

Este día Beyoncé reveló el tracklist oficial de “Renaissance Act 1”, compuesto por 16 canciones entre ellas el primer sencillo del álbum “Break My Soul”. La lista está encabezada por “I’m That Girl” e incluye títulos como “Cozy”, “Alien Superstar”, “Church Girl”, “America Has a Problem” y “Summer Renaissance”.

“Renaissance Act 1”

Los detalles acerca de su séptimo álbum de estudio se han ido conociendo poco a poco. Primero lanzó el sencillo “Break My Soul”, una canción de música dance y house, con la que logró su primer N.° 1 en la lista Hot Dance/Electronic Songs de Billboard; y en la que incorpora un sample de las canciones “Explode”, de la rapera Big Freedia; y “Show Me Love”, de Robin S.

Luego revelaría a través de sus redes sociales la portada del álbum, que muestra a Beyoncé montada sobre un caballo de cristal, anunciando oficialmente la fecha de lanzamiento para el día 29 de julio y asegurando que la creación de “Renaissance” fue una vía de escape y un refugio en un momento en el que el mundo vivía un momento aterrador. "Me permitió sentirme libre y aventurera. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios", escribió.