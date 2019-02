Beyoncé y Jay-Z darán entradas gratis para sus shows a todo aquel que sea vegano

Más allá de las repercusiones (y posibles polémicas) generadas por la decisión alimenticia, ser vegano ahora tendrá un claro beneficio: la posibilidad de acceder a entradas gratis a los shows de Beyoncé y Jay-Z. De por vida. Sí, porque la cantante y el rapero presentaron a sus seguidores The Greenprint Project a través de sus redes sociales: un proyecto que invita a conocer el impacto ambiental y social de consumir solo productos provenientes del reino vegetal, empezando por -al menos- una comida a la semana. Y, como retribución para aquellos que se comprometan con la causa, la pareja les ofrece la chance de ingresar libremente a sus conciertos.

Esto sucede luego de que haya trascendido que la pareja escribió el prólogo del nuevo libro del fisiólogo del ejercicio y amigo Marco Borges, titulado The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World. "Comienza con una comida pero puede expandirse a una vida entera de impacto global positivo", dicen. Se sabe que los artistas son veganos así como sus tres hijos y Beyoncé suele hacer hincapié en los beneficios que la elección provocó en no solo en su salud sino también en su vida artística, ya que se siente con más energía desde que dejó las carnes y los derivados animales.

Paul McCartney, un vegetariano célebre, también había alentado a sus fans a no consumir productos animales al menos por un día con su iniciativa "Lunes sin carne" pero sin este tipo de retribución que ofrece la pareja.