Beyoncé y Jay-Z quieren que fans se hagan veganos

Beyoncé y Jay-Z están animando a sus fans a hacerse veganos, asegurando además que una dieta saludable es también una limpieza espiritual y física. Y es que después haberse posicionado del lado del veganismo varias veces en el pasado, la pareja ha escrito la introducción del nuevo libro del fisiólogo del ejercicio y amigo de la pareja Marco Borges, titulado "The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World".

"Solíamos pensar en la salud como una dieta: algunas funcionaban para nosotros, otras no. Tener hijos ha cambiado nuestras vidas más que ninguna otra cosa. Una vez que consideramos la salud como la verdad, en lugar de una dieta, se convirtió en una misión para nosotros compartir esa verdad y estilo de vida con la mayor cantidad de personas posible", defienden.

En cualquier caso, plantean que no esperan que todo el mundo se haga vegano 24 horas siete días a la semana, sino que simplemente están animando a sus fans a seguir una dieta más a base de plantas, añadiendo que eso tiene un "profundo impacto en nuestra salud y el medio ambiente".

"Vamos a hacer de esta misión un movimiento", remarcan Beyoncé y Jay-Z.