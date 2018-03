Biblioteca de Nueva York compra el archivo del músico Lou Reed

Lee también

La Biblioteca de Nueva York adquirió el archivo completo del músico Lou Reed, fallecido en 2013, compuesto por unas 1,600 grabaciones de video, 3,600 de audio, así como cientos de fotos, documentos, notas y artículos personales de su carrera como músico.Parte de ese legado se puede ver actualmente en dos lugares de la Biblioteca Pública de Nueva York hasta el 20 de marzo."Mi sueño siempre fue hacer accesible al público el trabajo completo de Lou. Para eso no se necesita ningún pasaporte", dijo la viuda de Reed, la artista multidisciplinar Laurie Anderson, en un comunicado de la biblioteca. "¿Qué mejor lugar podría haber que el corazón de la ciudad que él más amaba?".Entre los objetos expuestos figura el texto manuscrito de la canción "Tatters", que salió en el álbum "Ecstasy", cartas del Beatle Paul McCartney y el director Martin Scorsese, así como el pasaporte del músico.Reed comenzó su carrera de más de cinco décadas como guitarrista y cantante en 1958 con un grupo que formó durante la secundaria en Long Island, cerca de Nueva York. El artista Andy Warhol inspiró la banda The Velvet Underground, de la que Reed fue líder y con la que experimentó un nuevo tipo de rock, que dejaría huella en las siguientes generaciones.Las letras de sus canciones abordaban el sexo, la violencia y las drogas en la gran ciudad, en un mundo oscuro. Con su éxito "Walk on the Wild Side" afianzó su carrera en solitario. Reed, que murió en 2013, al parecer como consecucia de un trasplante de hígado, habría cumplido 75 años el 2 de marzo.