Bienvenidos a la era Millie Bobby Brown

Together we have the ability to make a change. This month @livelokai has partnered with @red to help achieve an AIDS free generation. #livelokai Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 21 de Nov de 2016 a la(s) 3:25 PST

Reunited at last.... ☺️ #strangerthings #netflix #joyce #eleven Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 14 de Sep de 2016 a la(s) 10:22 PDT

Guest director @milliebobbybrown Una publicación compartida de The Russo Brothers (@therussobrothers) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 7:25 PST

Congratulations to @rafsimons on the coolest collection for @calvinklein! I'm so happy I was able to be there to celebrate with you in person. Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 4:50 PST

Lee también

El nombre de Millie Bobby Brown cada vez tiene mayor peso en el entretenimiento. Este domingo llega a los 13 años y es una jovencita con el estrellato en constante progreso. Desde pequeña quiso ser actriz y los esfuerzos que hizo para lograrlo fueron descomunales. A sus compañeros de reparto –en cada una de las producciones en las que participa– los impresiona con su madurez y soltura. A continuación 10 datos sobre ella.Los padres de Millie Bobby son británicos, pero nació en Marbella, España. Ahí pasó los primeros años y aprendió el idioma. Tanto que una de las cosas con las que enloquece a los fans es cuando lo habla en videos.Sin saberlo, estaba a punto de realizar el rol de sus sueños. Iba a renunciar a la interpretación cuando decidió hacer una última prueba para “Stranger Things” y finalmente fue fichada como actriz.Su personaje de Eleven en la serie de Netflix “Stranger Things” la catapultó al estrellato y también pudo conocer a Winona Ryder. Con la actriz son bastante unidas y comparten una alianza que simboliza su amistad.Actúa, baila y hace imitaciones. Pero pocos conocen sus habilidades como cantante. Sus intérpretes musicales favoritos son Amy Winehouse, Adele y John Lennon. En su Instagram sube videos cantando porque se considera buena en ello.Vive su mejor etapa. Con talante e imagen andrógina, ha encantado a distintos directores, tanto que protagonizará “Godzilla: King of the Monsters” (que estrenará en 2019), una secuela de la película dirigida por Gareth Edwards.Pertenece a la Generación Z y se siente cautivada por la era de la información. Es activa en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde sus fans ya son más de 2.7 millones.Ha despertado las sospechas de otro posible contrato. Las especulaciones surgieron porque los directores Joe y Anthony Russo dieron a conocer una foto donde aparece en el set de “Avengers: Infinity War” que llegará en 2018 y podría sorprender.El modelaje no le es indiferente y su primera portada de revista la hizo el año pasado para So It Goes. Además, ya apareció en publicaciones para W y Vogue de Reino Unido.Es bastante probable que incursione en la alta costura. Tuvo un asiento de primera fila en el desfile de Coach en Nueva York y ha conocido personalmente a Anna Wintour. Asegura que sus firmas preferidas son Burberry y Stella McCartney.10En entrevistas con Jimmy Fallon y otros presentadores se muestra sencilla y espontánea. Reconoce que su familia vendió todo para hacer realidad su sueño. Antes de Netflix tuvo pequeños papeles en “Modern Family” y “Grey's Anatomy”.