Bill Gates tuvo que dejar Microsoft por un supuesto romance con una empleada

Bill Gates ha estado en los reflectores en los últimos meses. Más allá de haber sido uno de los principales responsables de haber creado una de las empresas más poderosas del mundo de la tecnología: Microsoft, en los últimos años se ha destacado por sus labores filantrópicas, y también por sus predicciones con respecto a la Covid-19. Sin embargo, recientemente se ha hablado de su vida personal porque se está divorciando de Melinda Gates y ahora porque la junta de Microsoft considera que debió dejar la empresa antes, debido a la aventura que tuvo con una empleada.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), algunos de los miembros de la junta de Microsoft concluyeron que Gates debería dimitir el año pasado ya que se estaba llevando a cabo una investigación sobre una aventura que sostuvo con una empleada.

Hay que recordar que Gates renunció a la junta de la empresa en marzo de 2020 pero, según el WSJ, fue antes de que se completara la investigación.

Según los informes, la junta contrató a un bufete de abogados en 2019 para investigar el asunto luego de que una empleada de Microsoft alegara en una carta que había tenido una relación sentimental con Gates durante muchos años. Se dice que la empleada, que era ingeniera en la empresa, pidió que Melinda French Gates, que estaba casada con Bill en ese momento, leyera su carta. Aunque no está claro si eso realmente sucedió, Gates y French Gates anunciaron su separación este mes.

"Microsoft recibió una alerta en la segunda mitad de 2019 de que Bill Gates buscaba iniciar una relación íntima con una empleada de la empresa en el año 2000", dijo un portavoz de Microsoft en un comunicado al WSJ . “Un comité de la Junta revisó la inquietud, con la ayuda de un bufete de abogados externo para realizar una investigación exhaustiva. A lo largo de la investigación, Microsoft brindó un amplio apoyo a la empleada que planteó la inquietud".

Un portavoz de Gates negó que su renuncia a la junta estuviera relacionada con la investigación. “Hubo una aventura hace casi 20 años que terminó de manera amistosa”, dijo el portavoz al WSJ , y agregó que su “decisión de dejar la junta no estaba relacionada de ninguna manera con este asunto. De hecho, había expresado interés en dedicar más tiempo a su filantropía desde varios años antes".

Pero según el WSJ, algunos miembros de la junta "decidieron que ya no era adecuado" que Gates siguiera siendo director de Microsoft a medida que se revelaba más información sobre el asunto, y Gates dimitió antes de que se pudiera tomar una decisión oficial. Microsoft se había comprometido a principios de ese año a mejorar la forma en que manejaba las quejas de acoso después de que varias mujeres compartieran docenas de sus experiencias negativas en la empresa en una cadena de correo electrónico interna.

¿Su divorcio también se relaciona con Jeffrey Epstein?

Según los informes, la junta también preguntó sobre la relación de Gates con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual condenado, pero "se les dijo que la relación se centraba en la filantropía y nada más".

Sin embargo, un informe en The Daily Beast dice que Gates se reunió con Epstein decenas de veces entre 2011 y 2014, a menudo buscando consejo sobre su matrimonio con French Gates. El New York Times (NYT) también informa que Gates dijo que no estaba contento con su matrimonio mientras estaba en presencia de Epstein "al menos en una ocasión".

La asociación de Gates con Epstein fue motivo de preocupación para Melinda French Gates, quien contrató abogados de divorcio poco después de que los informes de las interacciones de la pareja se hicieran públicos, según el WSJ y el NYT.

También se dice que French Gates no estaba contenta con la forma en que Gates manejó una denuncia de acoso sexual contra su administrador de dinero Michael Larson. El NYT informa que después de que la mujer que hizo los reclamos aceptó un acuerdo, French Gates pidió una revisión independiente de las acusaciones y la cultura en la compañía de inversiones de Gates. Larson fue despedido pero luego regresó al trabajo; no se sabe si el informe lo absolvió.