Billie Eilish, Lizzo, Nipsey Hussle, J. Cole ganan sus primeros Grammys

Una combinación de recién llegados y actos conocidos alcanzaron sus objetivos de ganar sus primeros premios Grammy el domingo, incluidos Tanya Tucker, J. Cole, Lizzo, Billie Eilish, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus y el difunto rapero Nipsey Hussle.

Michelle Obama, Sara Bareilles, Rosalia y 21 Savage también se convirtieron en ganadores oficiales de los Grammy cuando el programa entregó trofeos durante su ceremonia previa a la transmisión en Los Ángeles.

Gary Clark Jr. y el hermano de Eilish, Finneas, se alejaron como las estrellas más premiadas, hasta ahora, llevándose a casa tres premios cada uno.

Finneas, que coescribió, produjo y diseñó el álbum debut de su hermana, "When We All Fall sleep, Where Do We Go?", Ganó el álbum mejor diseñado (no clásico), el mejor álbum vocal pop (compartido con su hermana) y productor no clásico del año.

"Mi corazón está latiendo muy rápido en este momento", dijo Finneas. "Este premio pertenece a mi hermana Billie por su confianza y visión".

Varios actos ganaron dos premios en la transmisión previa, incluidos Lizzo, Lil Nas X y Cyrus, Anderson .Paak, Lady Gaga, Tucker, Kirk Franklin y Jacob Collier. Y Beyoncé, la mujer más nominada en la historia de los Grammy, ganó su 24to premio.

Nipsey Hussle, quien será honrado durante la transmisión en vivo que comienza a las 8 pm hora del este, ha ganado póstumamente la mejor actuación de rap para "Racks in the Middle", que presenta a Roddy Ricch y Hit-Boy.

La familia de Hussle, incluido su hermano, abuela y actriz prometida Lauren London, aceptó el honor durante la transmisión previa.

"Nip lo hizo, no solo por los premios, sino por la gente", dijo London en el escenario.

Hussle fue nominado para otros dos premios: perdió la mejor canción de rap con J. Cole y 21 Savage. El tercer premio se entregará durante el show en vivo, donde Hussle será honrado con una actuación homenaje de DJ Khaled, John Legend, Meek Mill y otros.

La ceremonia previa a la transmisión, donde se entregan la mayoría de los premios, se inició con un breve recuerdo de la estrella de la NBA Kobe Bryant, quien murió más temprano en el día en un accidente de helicóptero en California.

Refiriéndose a la arena donde Bryant jugó para los Lakers de Los Ángeles, el CEO de la Academia de Grabación Provisional Harvey Mason Jr. dijo: "Ya que estamos en su casa, te pediría que te unas a mí en un momento de silencio".

Nuevas estrellas como Lizzo, Eilish y Lil Nas X, los actos más nominados el domingo, ganaron sus primeros Grammy de sus carreras y tienen la oportunidad de ganar más, aunque una nube se cernía sobre los premios de este año.

Diez días antes de la noche musical más importante, la industria estalló cuando la Academia de Grabación anunció que había puesto a su directora ejecutiva recientemente contratada, Deborah Dugan, en licencia administrativa por mala conducta. Dugan y sus abogados dispararon contra la academia, alegando que la entrega de premios está fraudulenta.

Tarriona "Tank" Ball de la banda de soul-funk de Nueva Orleans Tank and the Bangas, nominada a mejor artista nuevo, dijo que no dejará que el drama arruine el logro de su banda.

"Siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar, y no quiero que se les quite nada a todos los nominados", dijo Ball. “Este es nuestro momento. Este es nuestro momento."

Alicia Keys es la anfitriona de los Grammys, que se transmiten en vivo desde el Staples Center en Los Ángeles a partir de las 8 pm, hora del este. El espectáculo estará repleto de actuaciones, incluidas Ariana Grande, BTS, Camila Cabello, Demi Lovato, Jonas Brothers, Rosalia, Aerosmith, Bonnie Raitt, Tyler, el creador, Gwen Stefani, Blake Shelton, John Legend y Cyndi Lauper.

El programa también incluirá homenajes especiales al Príncipe y al productor de los Grammys, Ken Ehrlich, quien está terminando su carrera con el programa el domingo.

Lizzo, quien entró en el show con más nominaciones con ocho, también actuará.

Su debut en el sello principal, "Cuz I Love You", está nominado para el álbum del año junto con proyectos de Grande, Lana Del Rey, Vampire Weekend, HER, Bon Iver, Eilish y Lil Nas X.

El éxito número 1 de Lizzo, "Truth Hurts", también está en la canción y el récord del año. Eilish, quien actuará, también marcó la canción y el disco del año asiente con la cabeza por su éxito número 1, "Bad Guy".

Otros nominados al récord del año incluyen "Old Town Road" de Lil Nas X, "7 Rings" de Grande, "Sunflower" de Post Malone y Swae Lee, "Hard Place" de HER, "Hey, Ma" de Bon Iver y "Talk" de Khalid.

Taylor Swift fue excluida del álbum y el disco del año, pero ella hizo un guiño a la canción del año: el premio de un compositor. Su canción "Lover" está nominada contra "Truth Hurts", "Bad Guy", "Hard Place", "Always Remember Us This Way" de Gaga de "A Star Is Born", "Someone You Loved" de Lewis Capaldi, "Lone Del Rey" "Norman (improperio) Rockwell" y "Bring My Flowers Now" de Tucker, que fue coescrita por Brandi Carlile.

Los Grammys entregarán aproximadamente 10 premios durante el show en vivo. Los presentadores de este año incluyen a Stevie Wonder, Smokey Robinson, Billy Porter, Trevor Noah, Ozzy y Sharon Osbourne, Cynthia Erivo, Ava DuVernay, Shania Twain y Common.