Billie Eilish, la reina de los looks holgados, sorprende al quitarse la ropa

Billie Eilish sorprendió este fin de semana al hacer públicamente algo fuera de sus esquemas: quitarse la ropa.

Ha sido insólito, porque la cantante más popular del momento no solo no es de mostrar piel, sino que además ha explicado abiertamente que prefiere llevar ropas grandes, a veces de tallas muy superiores, para evitar ser hipersexualizada, como otras celebridades femeninas, y también por sus propias inseguridades.

Sin embargo, la cantante de 18 años, originaria de Los Ángeles, decidió enviar un mensaje a todos aquellos que critican su cuerpo, "aún cuando nunca lo han visto".

Durante el intermedio de uno de los conciertos que dio este fin de semana en Miami, en el marco de su gira Where Do We Go?, los asistentes pudieron ver un video en el que la intérprete de Bad Guy va quitándose la ropa poco a poco.

.@BillieEilish showed off her body in visuals during an interlude at her concert in Miami. pic.twitter.com/zhj3lHNH4b — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

El video va acompañado de un mensaje: “¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, Si me quito las capas, soy una pu** y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él”, dice la cantante.

Finalmente, ella se queda en brasier y pregunta al espectador si le gustaría que fuera más pequeña o más débil, más suave, más alta o más callada. “¿Mi valor se basa sólo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”, se pregunta.

La reacción de los asistentes fue un ensordecedor grito de euforia.