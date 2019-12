Billie Eilish llega a los 18 años y está aterrorizada

La estadounidense Billie Eilish Pirate Baird O'Connell (o solo Billie Eilish) llega a su mayoría de edad justamente hoy y, contrario al sentimiento de independencia y libertad que esto supone para la adolescente, confesó estar "aterrorizada".

Y es que a Eilish le genera temor convertirse legalmente en un adulto. Hay algunos aspectos de la edad adulta que no le entusiasman, como el potencial de que pueda estar abierta a un escrutinio y una crítica más intensa que durante su carrera como menor.

En una entrevista con Extra TV durante el "Hitmakers Brunch 2019" de Variety , se le preguntó: "¿Crees que la gente olvida que a veces tienes 17 años?", a lo que ella respondió: "Oh, 100 por ciento, un millón por ciento".

Cuando se le preguntó cómo ella lía con esto, continuó: "A veces, olvido que tengo 17 años, honestamente. Estoy realmente aterrorizada de cumplir 18 años, aunque he esperado cumplir 18 años toda mi vida. Me temo que la gente va a decir: ‘Ah… y aquí está todo el odio que sentimos’".

Eilish cree que en este momento se detienen un poco porque aún la valoran como un talento adolescente, pero llegado el día que se legalice como adulta le lloverá sobre mojado.

"¿Ya sabes? Normalmente lo retienen un poco, es decir, apenas lo retienen, pero un poco, siento que la gente considera: ‘Bueno, ella es menor, ya sabes, no diremos ..., lo que sea’. Me preocupa que la gente solo me lo tire de repente. Sin embargo, está bien, estoy emocionada de cumplir 18 años", aseguró.

Parece que este temor se tratara de un tratamiento un miedo que parecería irracional, pero es natural que una joven que ha crecido al ritmo de las redes sociales, sepa todo lo que se maneja a través de esos instrumentos de comunicación.

Pies en la tierra

Este año, Eilish lanzó su primer álbum, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", haciendo uno de los debuts más grandes en la historia de la música. Su canción #1, "Bad Guy ", ha sido transmitida más de tres mil millones de veces.

Es la artista más joven nominada a los cuatro premios Grammy principales (Álbum del año; Grabación del año y Canción del año, por "Bad Guy"; y Mejor artista nuevo).

La copresentadora de "CBS This Morning", Gayle King, le preguntó: "¿Cuando soñaste con estar en los Grammys o cantar en los Grammys?"

"Nunca en un millón de años hubiera pensado que estaría cerca de donde estoy ahora", respondió Eilish.

Y toda la música sale de una pequeña habitación en la casa donde Billie y Finneas crecieron en Los Ángeles.

Es donde grabaron su primer éxito, "Ocean Eyes", escrito por Finneas hace cuatro años. La canción se transmitió mil millones de veces. Finneas tenía 18 años y Billie solo 13.

A pesar de toda su nueva fama y fortuna, Billie todavía vive en la casa en la que creció. (Finneas se mudó recientemente.) Sus padres duermen en la sala de estar, de esa manera Billie tiene un dormitorio, y el dormitorio/estudio de Finneas siempre está disponible.