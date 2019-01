"Bird Box", el éxito de terror que estremece

Su estreno llegó a Netflix días antes de Navidad. El thriller protagonizado por Sandra Bullock sobre entes monstruosos que obligan a cualquier humano que los vea a suicidarse, no es precisamente un cuento de hadas, pero sí hechizante.

Aunque Netflix se niega a revelar cifras de espectadores, "Bird Box" parece haber tocado una fibra sensible, desatando una ola de memes y discusiones en internet sobre una película muy oscura en una época de fiestas.

"Nunca había recibido tanta atención o tantos ‘me gusta’, ‘compartir’ y comentarios en ninguna de mis otras páginas como en esta", dijo Heather Drake, quien creó una página de Facebook para fans de la cinta y no está afiliada a esta o a sus distribuidores.

"Ha sido una locura. Ni siquiera puedo acercarme a responder todos los comentarios, para que se hagan una idea".

Las críticas sobre "Bird Box" han sido mixtas. Muchos le encuentran parecido con "A Quiet Place" ("Un lugar en silencio") de John Krasinski. Variety se quejó de un "elenco inexplicablemente blando" y The Hollywood Reporter criticó que "no es todo lo que pudo ser". The Guardian, por su parte, la declaró "un desastre tonto".

Hasta cierto punto, no debería sorprender que una película sobre monstruos atacando gente haya aparecido en una plataforma de streaming un 21 de diciembre.

Drake considera que el estreno de "Bird Box" en Navidad no fue tan importante como satisfacer la necesidad de películas frescas e intrigantes durante las fiestas, más allá de los clásicos.