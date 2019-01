"Bird Box": fotos de las criaturas que nadie puede ver en "A ciegas"

Si ya viste "Bird Box", la nueva película de Netflix que está dando de qué hablar y que es tendencia en redes sociales, seguramente te estás preguntando qué clase de criatura era la que provocaba que, al mirarla de frente, las personas se suicidaran.

Esta ha sido la gran interrogante que dejó la película protagonizada por Sandra Bullock, pues muchos espectadores se preguntaban cuál era el aspecto de estos misteriosos monstruos... o si realmente eran monstruos.

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tanto la directora Sussanne Bier como la estrella de la película decidieron eliminar la escena donde se podía apreciar al monstruo, pero imágenes de su apariencia han aparecido en las redes sociales algunas semanas después de su estreno.

Tras el estreno del filme, Bullock compartió algunos detalles que describían a la misteriosa criatura. Según dijo, se trataba de una especie de hombre verde con una cara de bebé horrible: "Era como una serpiente y yo pensaba: 'No quiero verlo cuando suceda por primera vez. Solo tráelo. Hagamos la escena'. Me giro y él está así (gruñéndome). Me estaba haciendo reír. Era solo un bebé grande y gordo”, declaró la actriz de 54 años.

A raíz de estas declaraciones y después de saberse que la directora aceptó eliminar la escena donde se aprecia la forma de esta criatura tenebrosa, muchos intentaban imaginar cómo sería un monstruo con cara de bebé.

Pero las especulaciones terminaron luego que Howard Berger, artista de efectos visuales y encargado de realizar el maquillaje de "Bird Box", publicara en su cuenta en Instagram el proceso de creación de la enigmática criatura.

El monstruo es un hombre con piel de serpiente y cara de bebé (Foto: Instagram / Howard Berger)

La eliminación de esta escena ha sido la mejor decisión de los realizadores. Según la crítica especializada, la ausencia de un monstruo ha sido la principal razón del éxito de la cinta.