Björk denuncia a director que la acosó durante una filmación de película

“Estoy inspirada por las mujeres de todo el mundo que hablan en línea, para contar sobre mi experiencia con un director danés”. Estas palabras fueron publicadas en la página oficial de Facebook de la cantante Björk, quien denunció con esta publicación el caso de acoso sexual en su contra por parte de “un director danés”.

Se trata de Lars von Trier, con quien trabajó en la película Dancer in the Dark (2000), a quien Björk denunció en sus redes sociales contando su experiencia. “Vengo de un país que es uno de los lugares del mundo más cercanos a la igualdad entre los sexos pero estaba muy claro para mí, cuando entré en la actuación, que mi humillación y mi papel como un ser inferior, susceptible al acoso sexual, era una normativa en el mundo cinematográfico”, agregó la cantante en su página oficial.

Björk relató cómo “me di cuenta de que es una cosa universal que un director pueda tocar y acosar a sus actrices a voluntad y sin que el cine lo impida”. “Cuando rechacé al director, repetidamente y en respuesta él se enfureció y me castigó, creando una impresionante red de mentiras para retratarme como la artista problemática”, aseguró.

“Debido a mi fuerza, mi gran equipo y porque no tenía nada que perder, me alejé por completo de él y me recuperé por un período de un año. Sin embargo, me preocupa que otras actrices que trabajan con ese hombre no hayan podido superar una situación como esa”, enfatizó.

Las declaraciones de Björk llegan justo en medio del escándalo de acoso sexual que ha rodeado a Harvey Weinstein, uno de los productores más aclamados de Hollywood en los últimos años y quien ha sido denunciado públicamente por actrices como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne y Rose McGowan, quien inició en redes sociales la campaña con el hashtag #metoo, el cual han apoyado otras como Charlize Theron.