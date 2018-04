“Black Panther” es de los films más exitosos de la historia

La cinta “Black Panther”, protagonizada por un superhéroe negro, logró ingresar al ranking de las 10 películas norteamericanas más taquilleras de todos los tiempos, informó esta semana la publicación especializada estadounidense Variety.

De acuerdo con los estudios Disney, que están detrás de este éxito, la adaptación al cine del cómic de Marvel del director Ryan Coogler recaudó en todo el mundo $1,280 millones. De esta forma, en la lista de la taquilla global, “Black Panther” ocupó el lugar número diez que ostentaba hasta otra producción de Disney, “Frozen”, que se deslizó así al onceavo puesto.

La lista de las 10 películas más taquilleras es encabezada por “Avatar” ($2,790 millones), “Titanic” ($2,190 millones) y “Star Wars: The Force Awakens” ($2,070 millones). Antes de “Black Panther”, en el puesto nueve, se encuentra “Star Wars: The Last Jedi”, con $1,330 millones.

La película de superhéroes protagonizada por un elenco de actores negros, con Chadwick Boseman a la cabeza, es la historia del rey del reino ficticio de Wakanda, T’Challa, cuyo poder es disputado y que para recuperarlo hará uso de sus atributos como superhéroe.

Desde antes de su estreno, varios críticos internacionales le brindaron grandes elogios al film, que durante muchos fines de semana fue el más visto en Estados Unidos e, incluso, hizo que muchas personas se interesaran en la vestimenta africana.