Black Widow: letal ante la conspiración

En el nuevo título de Marvel Studios "Black Widow" la agente Natasha Romanoff -alias Black Widow- se enfrenta a los rincones más oscuros de su historia cuando surge una peligrosa conspiración vinculada con su pasado.

Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó años atrás, mucho antes de convertirse en Vengadora. "Creo que desde el momento en que comenzamos a hablar de hacer esta película, no sentimos que tuviera sentido hacerla si no podíamos realmente calar hondo, ser valientes e ir a fondo", señaló la actriz Scarlett Johansson, quien retoma su papel protagónico. "Tras interpretar a este personaje durante más de diez años, quería estar segura de que fuera enriquecedor, tanto creativa como artísticamente, para mí y para mis fans".

El productor Kevin Feige, presidente y director creativo de Marvel Studios, señala que Natasha Romanoff despertó fascinación y misterio desde su debut en la pantalla grande en la película de 2010 "Iron Man 2". "Tiene una historia de fondo muy rica", señala Feige.

"Hemos hecho alusión a ella en todas las demás películas. Pero ahora la abordamos de un modo completamente inesperado. Natasha ha estado pasando por tantas cosas durante todo este tiempo -entre medio la vemos en las otras películas-, algunas de las cuales sorprenderán al público", agregó.

El rodaje del thriller de espionaje comenzó el verano de 2019, en tres continentes, y se prolongó durante 87 días. Con base en los Pinewood Studios, en las afueras de la ciudad de Londres, la película se rodó en exteriores en el Reino Unido, Noruega, Budapest, Marruecos y Atlanta.

¿Hace cuánto que BLACK WIDOW era una posibilidad?

Siempre tuvimos en mente hacer esta película… lo que no sabíamos era cómo sería. Esta película habría sido tan diferente si la hubiésemos hecho 10 años atrás. Por eso, estoy muy agradecida de que tenga lugar ahora, porque podemos hacer una película que nos habla de temas reales. Y el público quiere eso.

¿Qué sentiste al explorar el pasado de Natasha y develar los misterios que la rodean?

Creo que desde el momento en que comenzamos a hablar de hacer esta película en solitario, supimos que no tendría ningún sentido hacerla si no podíamos realmente profundizar, ser valientes y abordarla desde ese lugar. Después de interpretar a este personaje durante más de diez años, quería estar segura de que fuera enriquecedor, tanto creativa como artísticamente, para mí y para mis fans.

Sé muchas cosas de este personaje, porque la llevo conmigo. Pero no había tenido la oportunidad de acceder a todas sus distintas facetas. A Cate Shortland, nuestra directora, le fascinaba la idea de meternos en lo más íntimo de este personaje. Pude descubrir tantas cosas sobre ella, como sus distintos defectos y fortalezas. Fue muy terapéutico. No creo que muchos actores tengan la oportunidad de hacer algo así con un personaje que han interpretado durante 10 años.

¿Es difícil revisitar este personaje tras conocer su destino en AVENGERS: ENDGAME?

Creo que tenemos la oportunidad de una cierta reparación, y entender por qué Natasha decide hacer ese sacrificio final en “Endgame” y de dónde viene eso. Quizás lleguemos a creer que ella logra reconciliarse con algunos de los asuntos pendientes con los que ha estado debatiéndose.

¿Cómo hizo Black Widow para terminar siendo la versión de Marvel Studios de un drama familiar?



Uno de las temáticas de esta película es la familia. ¿Qué es la familia? ¿Cómo nos define nuestra familia? ¿Cómo nos define nuestro pasado? ¿Cómo nuestra familia -cómo quiera que la definamos- para bien o para mal, nos hace ser lo que somos?

¿Pero quién hubiera creído que sería un drama familiar?

Creo que parte de la genialidad de Kevin Feige es que él siempre piensa en lo que los fans esperan de estas películas y luego les ofrece algo que no hubieran podido imaginar ni en sueños. La idea de Natasha Romanoff envuelta en un drama familiar es lo último que hubiéramos podido esperar, y tuve que captar bien cómo iría a ser porque hay un cambio de tono tan radical. Tal como lo expresó Kevin, es como que otra película viene a estrellarse contra la película que pensabas que ibas a ver. Y de no manejarlo bien, podría ser realmente chocante. Pero dejamos que las hábiles manos de Cate Shortland encontraran ese equilibrio. Su trabajo es muy profundo y centrado en los personajes. El solo hecho de saber que la tenía a ella, que íbamos a poder desarrollar este personaje juntas, me dio la certeza de que íbamos por buen camino.

Cate Shortland, nuestra intrépida líder, no teme mostrar la belleza y la fealdad. No imagino poder llegar a donde lo hicimos sin Cate. Es una artista increíble, una líder extraordinaria y un alma hermosa. Creo que todo eso se nota cuando ves la película.

¿Era importante explorar el ángulo Budapest?

Cuando comenzamos a hablar sobre las locaciones, cuando aún estaban abiertas todas las posibilidades, todos coincidimos en que debíamos descubrir qué había pasado en Budapest. Es gracioso cómo empezó: Joss Whedon coló este momento ingenioso entre Hawkeye y Black Widow… una cierta historia entre Clint y Natasha para que la gente teorizara sobre ella.

Creo que a Natasha le atormenta su pasado. Tiene esta enorme sensación de fatalidad. Le persigue esta sensación de culpa y de asignatura pendiente, y todo procede de lo que sucedió en Budapest. La película no trata sobre lo que sucedió allí, pero nos ayuda a comprender el peso que sobrelleva Natasha y cuál es esa carga. Nos dio un gran punto de partida para mucho de lo que sucede en la película.

¿Cómo te preparaste para los aspectos físicos del papel?

Para estas películas hice numerosos tipos de entrenamiento diferentes. Pero no sabía que íbamos a rodar las secuencias de paracaidismo en forma física, lo que nos dio una habilidad mucho mayor y precisa para capturar el movimiento, el manejo de cámara y la interpretación emocional con más precisión. Así que, fue de gran ayuda saber cómo es saltar en paracaídas. Necesitaba usar todo eso. Y fue mucho más duro de lo que pensaba. Fue realmente desafiante.

En cuanto al entrenamiento en general, afortunadamente me encontraba en un momento en el que me sentía más fuerte que nunca y que mi cuerpo tenía esta suerte de memoria física o muscular. Y siento que en los diez años que he estado interpretando este personaje, me estuve preparando para llegar a este punto. Ahora soy más grande, y las cosas duelen un poquito más y por más tiempo. Pero definitivamente siento que estoy en un lugar mucho más poderoso que en 2009.

YELENA BELOVA

Yelena se encuentra atrapada en un mundo lleno de peligrosas amenazas a la vuelta de cada esquina, su única posibilidad de sobrevivir quizás sea a través de una frágil tregua con la persona que ella culpa por toda una vida de tormento: Natasha Romanoff. Florence Pugh encarna a la feroz asesina.

ALEXEI/ GUARDIÁN ROJO

la respuesta de la Habitación Roja frente al Capitán América, es un supersoldado y espía que vivió una vida de triunfos durante la Guerra Fría. Adora compartir su grandeza con los que lo rodean. David Harbour da vida al Guardián Rojo.

MELINA VOSTOKOFF

es una agente de espionaje altamente especializada que ha atravesado cuatro veces el programa de entrenamiento de la Habitación Roja.Rachel Weisz fue convocada para dar vida a la brillante Melina.

TASKMASTER

es un asesino enmascarado que lleva a cabo misiones mortales en nombre de la Habitación Roja. Dotado de una habilidad que le permite imitar todos los movimientos de sus enemigos, el calculador. No se detendrá ante nada hasta no haber completado su misión.

ESTRENO ESPERADO:

“Black Widow”, la primera película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, llega a los cines de Latinoamérica a partir del 5 de noviembre.